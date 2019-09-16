Дорожники готовятся к строительству северного обхода Владимира

Федеральные дорожники готовятся к строительству так называемого северного обхода города Владимира. Начальная точка новой дороги — на 169-ом километре федеральной трассы М7 «Волга», проходит через 45-ый километр подъезда к Иваново, далее уходит на поворот на город Приволжск и конечная точка — около Костромы. Длина трассы — свыше 150 километров. Предполагается, что это будет скоростная объездная магистраль с разрешенной скоростью 120 километров в час. Обход предусматривает две транспортных развязки. Одна из них — в черте Владимира, у гипермаркета «Лента».

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Сейчас как раз идет обсуждение. На сегодняшний день проект полностью готов, получено положительное заключение «Главгосэкспертизы».

Решение будет приниматься на 2020-ый год. Если объемы устроят, то срок реализации будет 2020-2024 годы.



Предпроектные работы владимирцы могли еще увидеть пять лет назад, когда федеральный Упрдор проводил общественные обсуждения грядущего строительства. Помимо строительства обхода в рамках этого проекта предусмотрена реконструкция «Пекинки». В районе гипермаркета «Лента» запланирована развязка в двух уровнях, специально для захода на новую будущую трассу.

Ремонтные работы на «Пекинке» продолжатся в 2020-2021 годах.

Владимирцы могут ужаснуться таким перспективам: еще не закончился капремонт «Пекинки», а впереди маячат новые работы. Кроме всего прочего, как «Призыв» уже сообщал, федеральные дорожники рассчитывают в следующем году приступить к строительству двухуровневой развязки в районе улицы Горького. Перекресток с оживленным движением существенно тормозит поток транзитного транспорта, что совершенно не устраивает нынешнее руководство Упрдора.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»