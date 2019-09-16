Дорожники готовятся к строительству развязки на выезде из Владимира

Федеральные дорожники готовятся к строительству двухуровневой развязки на выезде из города Владимира. Она позволит убрать светофоры на перекрестах у ГИБДД и гипермаркетов. Заторов и простоев на этих участках трассы поубавится. По информации Упрдора, главная цель федеральной трассы — обеспечить постоянное, бесперебойное движение транспорта. Федеральное госпредприятие ведет упорную работу по отмене светофоров и левых поворотов. Это можно сделать за счет строительства разноуровневых петлей и надземных переходов.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Сейчас как раз идет обсуждение. На сегодняшний день проект полностью готов, получено положительное заключение «Главгосэкспертизы».

Решение будет приниматься на 2020-ый год. Если объемы устроят, то срок реализации будет 2020-2024 годы.



Предпроектные работы владимирцы могли еще увидеть пять лет назад, когда федеральный Упрдор проводил общественные обсуждения грядущего строительства. Новая развязка на «Пекинке» в перспективе должна войти в Северный обход. Его начальная точка запланирована на 169-ом километре трассы, в месте развязки в сторону Южного обхода. Кстати, тогда же обсуждался и проект реконструкции этого участка трассы. Но дальше разговоров дело не пошло. Никаких реальных сроков строительства Северного и реконструкции Южного обходов нет. Как пояснил Алексей Борисов, более детальная информация о них появится в 2020 году. Сейчас же надо завершить капремонт «Пекинки», а также участков федеральной трассы в Собинском и Петушинском районах.

Ремонтные работы на «Пекинке» продолжатся в 2020-2021 годах.

Владимирцы могут ужаснуться таким перспективам: еще не закончился капремонт «Пекинки», а впереди маячат новые работы. Кроме всего прочего, как «Призыв» уже сообщал, федеральные дорожники рассчитывают в следующем году приступить к строительству двухуровневой развязки в районе улицы Горького. Перекресток с оживленным движением существенно тормозит поток транзитного транспорта, что совершенно не устраивает нынешнее руководство Упрдора.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»