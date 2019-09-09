Дорогу будущего предлагают обсудить жителям Владимира

Во Владимире планируют построить трехкилометровый дублер улицы Горького. Дорога пройдет по улице Промышленный проезд с выездом на улице Куйбышева в районе поворота на Содышку. Администрация начала общественные обсуждения проекта планировки территории. Владимирцев приглашают изучить документы в управлении архитектуры и строительства и оставить свои замечания и предложения. Такая форма обсуждения пришла на смену публичным слушаниям. Она была более удобной и информативной. Присутствовали все специалисты, которые могли пояснить детали проектирования и строительства. Сейчас такой возможности нет. В итоге отклик населения стал практически нулевым.

Вместе с тем дорога заслуживает внимания владимирцев. Ее планируют сделать четырехполосной, с тротуаром с двух сторон проезжей части. Длина — 3 километра. Предусматриваются перекрестки и наземные пешеходные переходы со светофорами.

Новая дорога должна входить в строящуюся развязку на «Пекинке».

— Эта дорога примет весь транспорт с производственной зоны. Перенаправит сразу на федеральную трассу. Освободится Горького, — считает главный архитектор Владимира Андрей Быков.

Как только общественные обсуждения завершатся, проект планировки территории направят на утверждение. Следом будут разрабатывать проект непосредственно самой дороги. Дело это небыстрое, но первый этап — это уже что-то. К примеру, Рпенский проезд перешел на второй этап развития. Как «Призыв» сообщал ранее, выделены средства на проектирование дублера Добросельской.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»