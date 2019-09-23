Должностное лицо автономного учреждения привлечено к административной ответственности

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица ГАУ ВО «Торпедо» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации процедуры и порядка организации и проведения обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, образуют событие административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение выразилось в заключении ГАУ ВО «Спортивный комплекс «Торпедо» договора возмездного оказания услуг с ИП < И…>, фактически являвшихся договорами аренды, без проведения торгов.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признала должностное лицо АУ ВО «Торпедо» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей.