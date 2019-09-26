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Дольщиков в Веризино отправили в абонентский ящик

Сроки сдачи домов опять перенесли

«Я ваша гарантия. Берегите меня и дома будут достроены,» — заявил на встрече с дольщиками из Веризино директор обанкротившейся строительной компании «Вертикаль» Александр Шамов. В зале собралось несколько десятков человек. На собрании люди узнали, что именно им придется оплачивать еще и расходы, которые возникнут на тернистом пути от объявления банкротства до получения ключей от квартир. Об этом сообщил конкурсный управляющий Михаил Шульман.

Михаил Шульман, конкурсный управляющий:

  • Возможно, придется еще доплачивать. Необходимо погасить текущие расходы за деятельность арбитражного управляющего, расходы на привлеченных специалистов.
  • Только после этого вы получите свои квартиры. Компанию-застройщика мы еще не выбирали. Все это год займет, наверное, точно.

Речь идет о дольщиках домов № 14 и 17 в микрорайоне Веризино. Как «Призыв» сообщал ранее, первый должны сдать в мае 2020 года, второй — в декабре 2020 года. Но на встрече с дольщиками на этой неделе сроки уже перенесли.

 Все документы дольщикам сказали высылать на абонентский ящик.

Переписка между дольщиками и конкурсным управляющим обещает быть затяжной. Чтобы все будущие новоселы были в курсе продвижений по домам, предложили создать инициативную группу, с которой бы организовывали встречи Александр Шамов и Михаил Шульман. Они ясно дали понять дольщикам, что такие многолюдные собрания им не по душе. У дольщиков остался неприятный осадок после встречи. Возникло еще больше вопросов, чем ответов.

Еще больше нас ужаснуло то, что, даже когда мы получим квартиры, гарантии на них мы ни от кого не дождемся. Будут протечки, неисправности — все самим придется исправлять. Нам четко об этом сказали, — говорит одна из дольщиц Веризино Анастасия.

Хуже всего, что поддержки от властей ждать не приходится. На протяжении всей встречи и.о. директора департамента строительства администрации Владимирской области Надежда Долинская смотрела в телефон, разговаривала со звонившими и мило улыбалась. Перспективы у будущих новоселов незавидные.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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