Дольщиков в Веризино отправили в абонентский ящик

«Я ваша гарантия. Берегите меня и дома будут достроены,» — заявил на встрече с дольщиками из Веризино директор обанкротившейся строительной компании «Вертикаль» Александр Шамов. В зале собралось несколько десятков человек. На собрании люди узнали, что именно им придется оплачивать еще и расходы, которые возникнут на тернистом пути от объявления банкротства до получения ключей от квартир. Об этом сообщил конкурсный управляющий Михаил Шульман.

Михаил Шульман, конкурсный управляющий:

Возможно, придется еще доплачивать. Необходимо погасить текущие расходы за деятельность арбитражного управляющего, расходы на привлеченных специалистов.

Только после этого вы получите свои квартиры. Компанию-застройщика мы еще не выбирали. Все это год займет, наверное, точно.

Речь идет о дольщиках домов № 14 и 17 в микрорайоне Веризино. Как «Призыв» сообщал ранее, первый должны сдать в мае 2020 года, второй — в декабре 2020 года. Но на встрече с дольщиками на этой неделе сроки уже перенесли.

Все документы дольщикам сказали высылать на абонентский ящик.

Переписка между дольщиками и конкурсным управляющим обещает быть затяжной. Чтобы все будущие новоселы были в курсе продвижений по домам, предложили создать инициативную группу, с которой бы организовывали встречи Александр Шамов и Михаил Шульман. Они ясно дали понять дольщикам, что такие многолюдные собрания им не по душе. У дольщиков остался неприятный осадок после встречи. Возникло еще больше вопросов, чем ответов.

— Еще больше нас ужаснуло то, что, даже когда мы получим квартиры, гарантии на них мы ни от кого не дождемся. Будут протечки, неисправности — все самим придется исправлять. Нам четко об этом сказали, — говорит одна из дольщиц Веризино Анастасия.

Хуже всего, что поддержки от властей ждать не приходится. На протяжении всей встречи и.о. директора департамента строительства администрации Владимирской области Надежда Долинская смотрела в телефон, разговаривала со звонившими и мило улыбалась. Перспективы у будущих новоселов незавидные.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»