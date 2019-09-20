Доброград официально стал самостоятельным населенным пунктом

Во Владимирской области может появится новый город. Уникальный населенный пункт в Ковровском районе, созданный на частные инвестиции, стремится получить этот статус. Первый шаг для этого уже сделан: сегодня Доброград стал самостоятельным населенным пунктом. Ранее он входил в состав деревни Гороженово. Теперь Доброград — поселок. За это проголосовали депутаты Законодательного собрания Владимирской области.

Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:

Сегодняшнее решение необходимо нам, чтобы придать новый импульс развития Добраграду, как самостоятельной территории, самостоятельному населенному пункту.

Мы в течении последнего года разработали генеральный план развития этой территории, это новый документ, в соответствии с которым территория Доброграда, как нового населенного пункта, должна расшириться до 800 га.

Сейчас территория Доброграда куда скромнее — 176 га. Предполагается, что новый поселок расширит свои границы. Бывшие земли сельхозназначения переведут под жилищное строительство и промышленное производство. 450 га займут дома, 211 га будет отдано под современное производство. Населенный пункт может стать моделью развития для всей страны, уверены авторы проекта.

Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:

Существует перспектива дальнейшего социально-экономического развития .

Важным фактом развития территории станет создание особой экономической зоны и размещение на ее территории предприятий с передовыми производственными процессами.

Появление новых рабочих мест и благоприятных условий для повышения благоприятной мобильности качества труда, достойной оплаты и обеспечения.

Чтобы была доступность объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Уже сегодня Доброград известен во всей стране. На освоенной территории построены коттеджи, зоны отдыха и спортивные объекты. Подведен газ и свет. Работает интернет. Не так давно жители Приморья на встрече с президентом привели в пример Доброград. Один из общественников отметил, что не прочь переехать целой семьей в город во Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотни поклонников живой музыки собрались в Доброграде. Город впервые принял международный объединенный отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии «U-235».

Полина Тарбеева

Фото: gorod-dobrograd.ru

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