Диабетики не могут получить положенное по закону оборудование

Владимирские представители Российской Диабетической Ассоциации пояснили «Призыву», что люди в основной массе покупают инсулиновые помпы самостоятельно.
Стоимость каждой помпы — порядка 100-150 тысяч рублей в зависимости от модели.
И каждый месяц владельцам помп приходится тратиться на её «расходники» — инфузионные наборы и резервуары, а это ещё около 7-8 тысяч рублей.
— Инсулиновую помпу как в России, так и за рубежом признали одним из самых эффективных средств для поддержки диабетиков, — говорит Ирина Макарова, работающая специалистом в сфере диетологии и страдающая диабетом. — Этот аппарат позволяет больному жить полноценной жизнью.
Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА»:
- Это эмулятор поджелудочной железы. Он постоянно, в короткий промежуток времени, подает определенное количество инсулина. И делает тебе ровную-ровную, ту самую базу инсулиновую, которую в норме и должна вырабатывать поджелудочная железа.
- Твоя задача — уметь высчитывать хлебные единицы. И машинке говоришь: я буду кушать сейчас столько-то хлебных единиц. Она тебя спрашивает: тебе подколоть столько-то инсулина? Сколько ты времени будешь кушать полчаса, час?
- То есть тебе не надо себя по 6-8 раз подкалывать под еду. Вот катетер, который ко мне подсоединён. Это и есть его расходный материал. Его меняют каждые 3-4 дня по правилам.
- И к нему внутри идёт резервуар. Это тоже расходный материал, куда заполняется инсулин. В общей сложности этот катетер и резервуар в месяц, если действовать по правилам замены, выливается в 8 тысяч.
Менять расходники в помпе необходимо регулярно, чтобы катетер работал исправно. «Призыв» позвонил в несколько аптек города Владимира, в том числе в работающую при Областной клинической больнице. Везде ответили, что такого дорогостоящего оборудования у них в наличии просто нет. Помпы под заказ готовы продать лишь в торговых точках «Медтехники». Здесь нам назвали суммы в 200 тысяч за помпу и в 7000 рублей за один набор расходного материала к ней.
О бесплатной выдаче льготникам оборудования для инсулиновых помп в аптечных пунктах не слышали.
По словам фармацевтов, инсулиновые помпы детям должны выдавать бесплатно. Но для этого нужно выбить квоту.
— Несколько десяток детей во Владимире в прошлые годы получили бесплатные помпы. Ребятам было по 14-15 лет. Сейчас они уже совершеннолетние. Но они не могут себя обеспечивать ежемесячным материалом для помпы. Но что же им делать? Теперь все обладатели помп надеются, что в нашей области больным всё-таки будут выдавать то, что положено по закону, — подчеркнул Александр Рабинович, председатель ВРО ОООИ «РДА».
Особо в инсулиновых помпах нуждаются беременные и дети, больные сахарным диабетом. Купить это дорогостоящее оборудование многим не по карману, а добиться бесплатной выдачи – очень сложно.
— Возьмём ребёнка до года. Шприц-ручка даёт 1 единицу, а ему надо 0,2 вколоть. Вот помпа такой функцией обладает. Ребёнок без помпы будет всегда с гипер- или с гипогликемией. Есть женщины, желающие рожать, несмотря на сахарный диабет. Но при беременности начинается в определённый момент очень большой расход инсулина, а потом он прекращается. И такие «качели» могут привести либо к выкидышу, либо к серьёзным осложнениям у женщины, и ребёнок может родиться с патологией, — говорит Ирина Макарова.
Списки инвалидов-диабетиков, желающих получать бесплатные наборы для помп, переданы в городские лечебницы. Общественная организация ждёт подвижек от областного здравоохранения. «Призыв» также обратился в департамент с вопросом, когда же в регионе будет реализована льгота для диабетиков, утверждённая Правительством России. Сегодня в областном ведомстве заверили, что ответ уже готовят специалисты.
Ранее «Призыв» сообщал, что диабетикам отказывают в выдаче льготных лекарств. В аптеках пациентам предлагают купить препараты за свой счёт.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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