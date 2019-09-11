Диабетики не могут получить положенное по закону оборудование

Владимирские инвалиды-диабетики не могут получить положенную медтехнику. Она для них жизненно важна. Но доставать и покупать её зачастую приходится за свои деньги. С начала нынешнего года правительство РФ расширило перечень медицинских изделий, которые инвалиды-диабетики могут получить бесплатно. Там теперь не только инсулиновые иглы, тест-полоски для глюкометров, шприц-ручки, но и инфузионные наборы и резервуары для инсулиновых помп. Но обещанное на бумаге не совпадает с реальностью.

Владимирские представители Российской Диабетической Ассоциации пояснили «Призыву», что люди в основной массе покупают инсулиновые помпы самостоятельно. Стоимость каждой помпы — порядка 100-150 тысяч рублей в зависимости от модели. И каждый месяц владельцам помп приходится тратиться на её «расходники» — инфузионные наборы и резервуары, а это ещё около 7-8 тысяч рублей. — Инсулиновую помпу как в России, так и за рубежом признали одним из самых эффективных средств для поддержки диабетиков, — говорит Ирина Макарова, работающая специалистом в сфере диетологии и страдающая диабетом. — Этот аппарат позволяет больному жить полноценной жизнью. Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА»:

Это эмулятор поджелудочной железы. Он постоянно, в короткий промежуток времени, подает определенное количество инсулина. И делает тебе ровную-ровную, ту самую базу инсулиновую, которую в норме и должна вырабатывать поджелудочная железа.

Твоя задача — уметь высчитывать хлебные единицы. И машинке говоришь: я буду кушать сейчас столько-то хлебных единиц. Она тебя спрашивает: тебе подколоть столько-то инсулина? Сколько ты времени будешь кушать полчаса, час?

То есть тебе не надо себя по 6-8 раз подкалывать под еду. Вот катетер, который ко мне подсоединён. Это и есть его расходный материал. Его меняют каждые 3-4 дня по правилам.

И к нему внутри идёт резервуар. Это тоже расходный материал, куда заполняется инсулин. В общей сложности этот катетер и резервуар в месяц, если действовать по правилам замены, выливается в 8 тысяч. Менять расходники в помпе необходимо регулярно, чтобы катетер работал исправно. «Призыв» позвонил в несколько аптек города Владимира, в том числе в работающую при Областной клинической больнице. Везде ответили, что такого дорогостоящего оборудования у них в наличии просто нет. Помпы под заказ готовы продать лишь в торговых точках «Медтехники». Здесь нам назвали суммы в 200 тысяч за помпу и в 7000 рублей за один набор расходного материала к ней. О бесплатной выдаче льготникам оборудования для инсулиновых помп в аптечных пунктах не слышали. По словам фармацевтов, инсулиновые помпы детям должны выдавать бесплатно. Но для этого нужно выбить квоту. — Несколько десяток детей во Владимире в прошлые годы получили бесплатные помпы. Ребятам было по 14-15 лет. Сейчас они уже совершеннолетние. Но они не могут себя обеспечивать ежемесячным материалом для помпы. Но что же им делать? Теперь все обладатели помп надеются, что в нашей области больным всё-таки будут выдавать то, что положено по закону, — подчеркнул Александр Рабинович, председатель ВРО ОООИ «РДА».

Особо в инсулиновых помпах нуждаются беременные и дети, больные сахарным диабетом. Купить это дорогостоящее оборудование многим не по карману, а добиться бесплатной выдачи – очень сложно. — Возьмём ребёнка до года. Шприц-ручка даёт 1 единицу, а ему надо 0,2 вколоть. Вот помпа такой функцией обладает. Ребёнок без помпы будет всегда с гипер- или с гипогликемией. Есть женщины, желающие рожать, несмотря на сахарный диабет. Но при беременности начинается в определённый момент очень большой расход инсулина, а потом он прекращается. И такие «качели» могут привести либо к выкидышу, либо к серьёзным осложнениям у женщины, и ребёнок может родиться с патологией, — говорит Ирина Макарова. Списки инвалидов-диабетиков, желающих получать бесплатные наборы для помп, переданы в городские лечебницы. Общественная организация ждёт подвижек от областного здравоохранения. «Призыв» также обратился в департамент с вопросом, когда же в регионе будет реализована льгота для диабетиков, утверждённая Правительством России. Сегодня в областном ведомстве заверили, что ответ уже готовят специалисты.