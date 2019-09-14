Девять фильмов сняты по книгам Татьяны Поляковой. Помните, какие?

Юлия Михайловна Круглова, учительница английского языка средней школы провинциального городка, никак не ожидала, что традиционный девичник по случаю окончания учебного года омрачится внезапным появлением в её квартире самого настоящего трупа... «Все по-честному» «Тонкая штучка» «Кумпарсита» Правильно! Неправильно! -

На трассе у тихого провинциального городка расстрелян неизвестными «Мерседес», принадлежавший крупному бандитскому авторитету по кличке Старик. Он вез при себе целый чемодан денег, который исчез. Главное подозрение падает на Марину, благородно подобравшую на дороге раненого Старика... «Случайная связь» «Некуда спешить» «Как бы не так» Правильно! Неправильно! -

Жила бы Дина в своем маленьком провинциальном городке спокойно, если бы не тайные увлечения и криминальные наклонности ее мужа Олега по кличке Студент. Из-за него Дина попала в настоящую переделку. Спасаясь от невесть откуда свалившихся на нее таинственных преследователей и бандита Эдички, Дина встретила надежного друга и настоящую любовь… «Строптивая мишень» «Нежное чудовище» «Бешеная» Правильно! Неправильно! -

Инженер Юрий Владимирович по ложному обвинению попал в тюрьму. Выйдя на свободу, Ю.В. с радостью принимает предложение своего одноклассника Павлика поработать в родном городе. Но должность главного инженера оказывается лишь приманкой в афере с алмазами. Ю.В. предстоят нелегкие испытания и головокружительные приключения, ведь в дело замешана женщина... «Частный заказ» «Небо в горошек» «Алмазы на десерт» Правильно! Неправильно! -

Молодая художница становится жертвой квартирного афериста. После неудачной попытки вернуть украденные деньги Саша становится хозяйкой загадочной фотопленки и объектом охоты для продажных милиционеров и их дружков-бандитов. Внезапно свалившаяся на Сашу ответственность за сироту-беспризорника Дениса меняет ее отношение к жизни. Теперь они вместе, а вместе им и сам черт не страшен! «Черта с два» «Картина маслом» «Театр обреченных» Правильно! Неправильно! -

В родном городке московской журналистки Ланы происходит загадочное убийство. Погибла ее давняя приятельница Светлана — эксцентричная особа, вечно подражавшая более успешной подруге. Таинственные послания, оставленные покойной, заставляют Лану начать собственное расследование: похоже, к смерти подруги причастен любимый мужчина Ланы — исчезнувший пять лет назад спецназовец Валера, носивший кличку «Стрекоза». «Выжить после» «Тень стрекозы» «Десять стрел для одной» Правильно! Неправильно! -

Ирине скоро тридцать, и её самое страстное желание – удачно выйти замуж. И вот после полутора лет вялотекущего романа её шеф Юрий наконец-то делает предложение руки и сердца. А утром следующего дня Ирина просыпается в чужой квартире в постели с симпатичным молодым человеком, имени которого она не помнит. А на кухне – труп женщины. «Половинки невозможного» «Колодец забытых желаний» «Выйти замуж любой ценой» Правильно! Неправильно! -

Главная героиня этой истории – милая девушка Ольга Ларина. Её размеренную жизнь нарушает известие о смерти её биологического отца, о существовании которого она не знала до этого момента. Странная смерть этого человека, оставленное им наследство и попытка разобраться в прошлом вовлекают Ольгу в череду загадочных событий, участницей которых она вынуждена стать. «Мавр сделал своё дело» «Холодный расчет» «Домик у реки» Правильно! Неправильно! -