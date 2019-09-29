Детский туризм вымирает во Владимирской области?

В пятницу, 27-го сентября, отмечался Всемирный день туризма. Хороший повод, чтобы поговорить, как обстоят в нашей области с детским туризмом, который в советское время был широко развит: кружки работали почти в каждой школе. Причем говорить мы будем не о музейно-автобусном варианте путешествий — с этим у нас, славу богу, проблем нет. А о походной разновидности туризма, по бездорожью, с рюкзаками за плечами, преодолением естественных преград и ночевкой в палатке.

Не спорт и не хобби, а школа выживания

Вадим Комаров является руководителем объединения туризма отдела физической культуры и спорта Дворца детско-юношеского творчества (ДДюТ). Работает здесь с 1991 года. До этого был преподавателем географии и биологии. Самодеятельным туризмом Вадим Альбертович начал заниматься с 1989 года. Как говорит, старшие товарищи к этому занятию привлекли. Закончил курсы начальной туристической подготовки, потом инструкторской туристической подготовки и почти сразу начал заниматься с детьми.

Целью своего туристического объединения считает обучение детей ходить в походы. Принимает всех желающих от 11 до 18 лет. На предварительном тестировании смотрит в основном на физподготовку. В зависимости от ее уровня делит детей на группы. Занятия проходя два раза в неделю по 4 часа, плюс однодневные учебно-тренировочные походы по выходным.

Воспитанники объединения изучают картографию, медицину, природную среду и многое другое.

Ведь туризм, по мнению Вадима Комарова, это не просто вид спорта или досуга, это образ жизни. Грубо говоря, это овладение навыками выживания во враждебной среде. И прежде всего здесь нужна моральная подготовка – готовность к преодолению препятствий. Поэтому после первых месяцев занятий в объединении остаются около 15 человек из полусотни первоначально записавшихся.

Многие приходят сюда за романтикой или адреналином. Но так как главная задача занятий – выживание, то и вопросам безопасности уделяется внимание в первую очередь. Чтобы сдержать адреналин и желание экстрима у подростков, приходится во многом их ограничивать. Инструктаж, тщательная подготовка участников и подготовка снаряжения – вот, по мнению Вадима Альбертовича, основная гарантия того, что в походе ничего драматического не случится. Заранее готовятся точки и способы выхода в экстремальной ситуации. И главный навык, который он им прививает, — это умение думать. А подготовку без проблем можно довести до такого уровня, что старшие ребята сумеют зимой в лесу переночевать – без палатки, просто у костра.

— Мы живем в весьма неблагоприятной среде, — считает руководитель туристического объединения, — поэтому навыки выживания, я уверен, им пригодятся.

Вадим Комаров считает, что туризм в нашей области во многом слабо развит по объективным причинам, потому что препятствий как таковых нет – гор, быстрых рек… Но особо сожалеет, что туристических кружков становится все меньше и меньше. А ведь он помнит те времена, когда они были почти в каждой школе. В одном из таких он и начинал работать инструктором после окончания курсов.

С кем можно пойти в поход

Итак, посмотрим текущую статистику. По данным управления образования, в 2018-2019 учебном году на территории региона в организациях дополнительного образования действовали 152 объединения, в которых реализовались дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности.

Обучение в этих объединениях проходили 2334 человека. Туристско-краеведческие объединения созданы на базе МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» (г. Ковров), МБУ ДО ДЮЦ «Клуб» (г. Владимир), находящиеся в ведении комитета по молодежной политике администрации области, а также на базе следующих образовательных организаций, действующих в системе образования: Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (г. Александров), Дворец детского (юношеского) творчества (г. Владимир), Центр внешкольной работы им. И.А. Альбицкого поселка Мстера (Вязниковский район), Центр дополнительного образования для детей (г. Вязники), ентр детского технического творчества «Азимут» (г. Ковров), Дом детского творчества (г. Ковров), Дом детской культуры «Дегтярёвец» (г. Ковров), Центр детского творчества «Росинка» (г. Гороховец), Центр дополнительного образования детей (Гусь-Хрустальный район), Центр внешкольной работы «Лад» (ЗАТО Радужный), Центр творчества «Апельсин» (г. Камешково), Центр детского творчества (Киржачский район), Дворец творчества детей и молодежи (Ковровский район), Станция юных туристов (г. Кольчугино), Центр внешкольной работы (г. Меленки), Центр внешкольной работы (г. Муром), Дом детского творчества (Петушинский район), Центр внешкольной работы (Селивановский район), Дом детского творчества (г. Собинка), Центр дополнительного образования «Исток» (г. Суздаль), Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр (г. Юрьев-Польский).

Занятия в большинстве этих объединений на бесплатной основе. Но, как пояснил нам Вадим Комаров, личное снаряжение, продукты питания и расходные материалы для походов приобретаются за счет родителей. И добавил к списку управления образования туристический клуб «Окно в природу» и туристское объединение «Владимирские Вездеходы» во Владимире.

Зачем закрыли Центр?

По данным Владимирстата на 2018 год, в организациях области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучалось 142 500 детей. Из них, по сведениям управления образования, только 2334 человека проходили обучение в объединениях туристическо-краеведческой направленности.

По данным Владимирстата, туризмом занимаются только 1,6% всех детей нашей области.

Многие связывают упадок этой области дополнительного образования в нашей области с закрытием областного Центра детского туризма еще при губернаторе Николае Виноградове. Эта организация оказывала квалифицированную помощь руководителям туристских групп, экспедиционных отрядов, организаций, проводящим походы и экспедиции с учащимися. Именно на базе центра обучали инструкторов детско-юношеского туризма и оказывали методическую поддержку туристическим объединениям.

«Важен туризм и как средство снятия физической усталости, психологического напряжения и стрессов. Необходимо также отметить влияние детского туризма на развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям современной жизни. Кроме того, детский туризм является одним из наиболее эффективных методов, пропагандирующих формирование здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего поколения» — так написано на сайте Центра детского туризма соседней Нижегородской области.

Его целью был 100-процентный охват всех детей региона. В следующем году там собирались отпраздновать 90-летие со дня своего образования, но, видно, не судьба. Под видом реорганизации нижегородская организация также закрывается, несмотря на важное значение туризма в воспитании подрастающего поколения.

Случайно стал туристом – понравилось!

Чего же лишаются ребята, не охваченные детским туризмом? Послушаем мнение самих подростков. Восьмиклассник Данила Павлов учится во владимирской школе, профессионально занимается бальными танцами (имеет много наград на соревнованиях разного уровня), а еще увлекается звукорежиссурой. В этом году ему повезло — он провел летнюю смену в лучшем российском детском лагере «Артеке». Ему было предложено выбрать медиа- или туристический отряд. Неожиданно для себя от выбрал последний, хотя туризмом никогда не занимался. И ни капли не пожалел об этом.

— Я научился вязать большое количество узлов, наводить навесную переправу. Попробовал себя на скалодроме. Был очень клёвый коллектив. Ребята — на любой вкус, все были хороши в чём-то, не было чего-то такого негативного. Команда была очень сплоченной. Были сложные походы, трудные участки, под конец уставали. Но оно того стоило. Даже не ради красивого вида (а в Крыму очень красиво!), а для того чтобы знать, что ты смог преодолеть весь путь!

Татьяна Лысова

Заглавное фото: vk.com/club60590836