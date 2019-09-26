Детский сад в Камешковском районе закрыли из-за холода

Не дождавшись отопления, садик в селе Второво закрыли. Пока временно. Такое решение приняло руководство администрации Камешковского района совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. На днях специалисты надзорного органа обследовали группы и пришли к выводу – в садике детям находиться небезопасно.

— Вчера была комиссия, в которую вошли представители районного управления образования и сотрудники Роспотребнадзора. Наши специалисты сделали температурные замеры, они оказались ниже СанПиНов. В детском саду действительно холодно. В связи с этим руководство управления образования и руководитель детского учреждения приняли решение о роспуске детей до тех пор, пока здесь не наладят отопление, — пояснила «Призыву» Марина Колтунова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Детсад в селе Второво до сих пор не подключен к новой котельной.

Владельцы котельной, инженерный центр «Теплосфера», объяснили «Призыву», что сами ждут газовщиков от Газпрома, которые должны были провести голубое топливо ещё летом. Но по каким-то причинам этого не сделали.

— Они нам пообещали до 1 октября сделать отопление, выкопать всё. Обещали привезти генераторы и включить обогреватели, а всех детей согнать в одну группу. Но потом сотрудники Роспотребнадзора сделали своё заключение – в группах очень холодно. Садик решили закрыть, — возмущается одна из мам воспитанников.

Родителям предложили отправлять детей в соседний сад, в село Гатиху. Но там, по словам местных жителей, могут принять лишь 35 человек. Куда девать ещё 50 малышей, родителям не сказали. Село Гатиха находится в 10 километрах от Второво. С понедельника на школьном автобусе туда будут возить 23 ребёнка. Как сообщила заведующая, из второвского садика с ними будут работать два воспитателя.

— Нам сказали, что к 1 октября откроют. Все этого ждут – родители, воспитатели, дети. Наш учредитель сейчас контролирует проведение газовых работ, — говорит Вера Кудиевская, заведующая детским садом в селе Второво. – Работа садика приостановлена в связи с низкими температурами. Я была сегодня в саду, пока никого из рабочих, которые бы занимались прокладкой газопровода, я не видела.

Пока ситуацию с газификацией новой котельной сельского садика в Газпроме никак не комментируют. Мы будем держать ситуацию на контроле.

Ранее «Призыв» сообщал, что в домах Владимира начали включать отопление.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»