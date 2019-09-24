Детский сад в Камешковском районе остался без тепла

В детский сад села Второво Камешковского района до сих пор не пришло обещанное отопление. Дети замерзают в группах: сейчас, по словам родителей, в помещениях около 10 градусов тепла. Хотя по СанПиНам в садике температура не должна быть ниже +20. Детям выдали дополнительные одеяла. Родителям предлагают ввести 5-часовое пребывание без полдника и просят приносить детям валенки. Сейчас из 85 человек дошкольное учреждение посещает лишь 50.

— Мы, родители, уже не знаем куда бить тревогу. Сегодня у нас в группе было 10 градусов. Стоит модульная котельная. К ней никаких коммуникаций не подведено. Обещали начать делать вчера, но тишина, – пожаловалась «Призыву» одна из мам. — А нам местные власти говорят – потерпите. Дома оставить детей могут не все. Не с работы же уходить из-за отсутствия отопления? Воспитатели говорят родителям: приносите валенки. Хотели принести обогреватели, заведующая сказала, что проводка не выдержит.

Отопление в детский сад не пришло из-за коллапса с котельными.

Летом во Второво демонтировали старую дизельную котельную. Решено было поставить новую, модульную. Садик заключил договор с инженерным центром «Теплосфера». На реконструкцию отводилось целое лето. Детей в садике в это время не было. Но по срокам фирмы, которые должны были устанавливать котельную, не уложились.

— Они модуль газовый поставили, не копали ещё. Какие-то документы у них ещё не оформлены. Нам всё обещали, что на прошлой неделе начнут копать. Звоню им каждый день, — говорит Вера Кудиевская, заведующая детским садом в селе Второво. – Сейчас смотрю рекламу современных обогревателей, безопасных. Думаю, их приобрести. Сейчас 16 градусов. Родители, конечно, привыкли, что у нас всегда было тепло, когда была своя дизельная котельная.

Теперь на свой страх и риск в садике придётся устанавливать обогреватели.

Почему же разобрали старую котельную? В целях экономии. Старая была убыточная, говорят в садике. Дизельное топливо дорогое. В сезон уходил 1 миллион рублей. Газ — более доступное топливо, выходит в три раза дешевле. В районном управлении образования «Призыву» пояснили, что держат ситуацию на контроле. Тепло должно прийти в конце этой недели.

— На этой неделе там подведут газ и запустят отопление, как планируют. Сейчас мы поддерживаем температуру внутренними резервами, – говорит Ирина Домарева, начальник управления образования. – Обогреватели будут по ситуации ставить. По пожарной безопасности нет запретов ставить обогреватель. Садик скоро будет обогреваться новой котельной. Она уже стоит. Электричество к котельной уже подключено. К концу недели, как заверяют газовые службы, отопление в садик придет.

В компании «Теплосфера», которая должна заниматься монтажом котельной, нам так пояснили ситуацию:

— Мы ждём, когда подведут газ. У нас есть договор с Газпромом на технологическое присоединение. Мы его достаточно давно заключили, месяца два назад, аванс оплатили. Ждём прокладку газопровода, – рассказал Александр Еремин, генеральный директор компании. – А потом, уже на основании этого, мы будем заключать договор на поставку газа.

В связи с чем случились задержки с прокладкой газопровода, в инженерном центре не в курсе. «Призыв» отправил запросы в пресс-службу администрации Владимирской области и «Газпром межрегионгаз Владимир». Ждем конкретные ответы по срокам подачи тепла в дошкольное учреждение.

По информации «Призыва», отопления до сих пор нет и в некоторых других заведениях образования области. В частности, дети замерзают в школах и детсадах поселка Бавлены Кольчугинского района и поселка Садовый Суздальского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что без горячей воды и тепла осталось село Павловское. По словам местных жителей, пока здесь всё без изменений.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: yandex.by