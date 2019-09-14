Детсадовцам негде гулять из-за строительства яслей

С десяток прогулочных веранд снесли в трех детских садах Владимира, чтобы выстроить новые ясли. Из-за масштабной стройки дошколятам теперь негде гулять. В хорошую погоду они вынуждены сидеть в душных переполненных группах. Такие, как говорят в мэрии, временные неудобства, нарушают все мыслимые санитарные нормы и правила. В садиках № 4, 66 и 87 осталось по 1-3 веранды, на которых гуляют малыши. И то не каждый день. Заведующие в детсадах опасаются за безопасность воспитанников, поэтому стараются вообще не выпускать их на территорию, которая превратилась в стройплощадку.

Отдельные ясли для малышей строят в 4 ДОУ Владимира.

Больше всех повезло детям из садика № 62. Ясли там строятся по соседству, не в ущерб прогулкам. Стройплощадку огородили забором и единственное, что о ней напоминает, это непрекращающийся шум в течение дня. Без перерывов на сон и прогулки детей. Все потому, что поджимают сроки. Мэрия совсем недавно заключила с контракты с подрядчиками, а закончить нужно к Новому году. Иначе федеральные деньги, на которые и возводятся корпусы для малышей, придется вернуть в казну. У всех подрядчиков на первоначальном этапе строительства возникли одинаковые сложности — с коммуникациями. Пришлось перекладывать и строить новые.

Диалог главы администрации Владимира Андрея Шохина и замглавы по строительству Сергея Сысуева:

А.Ш. — Самое сложное было подготовить участки. Столько было деревьев. Надо было убрать, надо было организовать подъезды. К подготовке площадки подключили городские силы: водоканал и центр управления городскими дорогами. Надо было на стройплощадку подвести коммуникации.

С.А. — Была заменена канализация, ведущая к садику, новый водопровод подведен. Земляные работы уже не видно, но была большая работа.

На трех стройплощадках подрядчики уже строят фундамент яслей, на территории же садика № 4 еще копают котлован. Везде пришлось вырубать деревья, выкапывать детские качели и горки, чтобы освободить место для стройки. В мэрии разводят руками и сетуют, что свободных муниципальных земель не осталось. Везде, где возводятся новые жилые кварталы, участки принадлежат частникам. А те не торопятся отдавать площади, годные под многоэтажки, под социальные объекты.

Как «Призыв» сообщал ранее, ни в одной новостройке Владимира так и не открылись ясли. При проектировании застройщики обещали едва ли не в каждом доме, а по факту результат нулевой.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»