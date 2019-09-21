Дети войны получат долгожданные льготы

Впервые персональные льготы на оплату комуслуг и юридическую помощь получат дети войны. Эти и другие меры соцподдержки утвердили депутаты Законодательного собрания Владимирской области на сентябрьском заседании. К этой категории граждан относятся те жители, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. В регионе проживает порядка 100 тысяч человек, подходящих под эти критерии. Депутаты еще на первых обсуждениях видов поддержки единодушно решили, что льготникам необходим внеочередной прием в медучреждениях, собесах, домах культуры и библиотеках.

Потом добавились бесплатные юридические консультации. Решили сделать скидку и на оплату коммунальных услуг. Около 10 тысяч льготников смогут платить 75% от суммы счетов.

Дискуссию среди депутатов вызвала сумма затрат на приобретение красных «корочек».

Диалог депутатов Заксобрания Максима Шевченко и Романа Кавинова:

М.Ш. — Около 5 миллионов рублей. Хотя у человека в паспорте написана дата его рождения. И ясно, сколько ему было лет на 9 мая 1945 года. Я предлагаю эти пять миллионов пускать не на бессмысленные удостоверения, а на что-то нужное, на дела, которые связаны с поддержкой людей старшего поколения.

Р.К. — Когда мы консультировались с представителями этой категории жителей, была точка зрения, что деньги направить на другие цели. Но большинство детей войны сказали, что такие удостоверения необходимы, чтобы обозначить принадлежность к группе, которая будет пользоваться поддержкой по данному закону. Можно подумать, как удешевить удостоверение. Вариантов много. Но то, что они нужны, это подтвердили дети войны.

Все дети войны получат именные удостоверения

Также в документе предусмотрена одна денежная помощь. Областные власти могут выписывать выплаты к дню Победы в ВОВ. Известно, что губернатор уже предусмотрел средства на выплаты в размере 1000 рублей к 75-летию со дня Победы.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Заксобрания также решили поддержать сельских тружеников. Меры социальной помощи обсуждаются.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»