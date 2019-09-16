Десятки бесплатных секций для детей работают во Владимире

Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота…Новый учебный год уже начался, значит, пора записывать ребенка в кружки. И лучше найти бесплатные варианты, которые точно не ударят по семейному бюджету. В нашем городе огромный выбор! Не верите? Читайте подробный обзор от «Призыва».

Детский центр «Клуб»: поем, танцуем, мастерим

Первая организация, о которой хочется рассказать, это детско-юношеский центр «Клуб». Это целая система из 24 клубов по месту жительства. Они расположены в разных районах Владимира, что очень удобно. Занятия здесь могут бесплатно посещать дети от 6 до 18 лет. Есть учебный план, в который входит определенное количество часов. Если хотите больше, можно доплатить, но базовое предложение идет бесплатно. Спектр направлений просто огромный: хореография, вокал, рисование, декоративно-прикладное творчество, туризм, авиамоделирование, дизайн, журналистика, архитектура, игра на гитаре, основы добровольческого движения.

Список клубов:

«Аврора» (декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Балакирева, д.53 кв.81, тел.: 36-29-48.

(декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Балакирева, д.53 кв.81, тел.: 36-29-48. «Алые паруса» (досуг). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 8(905)613-32-17.

(досуг). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 8(905)613-32-17. «Былина» (бардовская песня, хореография). Адрес: ул. Балакирева, д.31 кв.81, 82, тел.: 54-68-20.

(бардовская песня, хореография). Адрес: ул. Балакирева, д.31 кв.81, 82, тел.: 54-68-20. «Восход» (изобразительное искусство). Адрес: ул. Комиссарова, д.10/13, тел.: (4922)45-18-21.

(изобразительное искусство). Адрес: ул. Комиссарова, д.10/13, тел.: (4922)45-18-21. «Данко» (вокал, журналистика). Адрес: ул. Пичугина, д.11а, тел.: 45-18-21.

(вокал, журналистика). Адрес: ул. Пичугина, д.11а, тел.: 45-18-21. «Дружба» (хореография, ИЗО). Адрес: ул.Растопчина, д.7, кв.101, 104, тел.: (4922)21-15-57.

(хореография, ИЗО). Адрес: ул.Растопчина, д.7, кв.101, 104, тел.: (4922)21-15-57. «Гагарин» («Добровольцы без границ»). Адрес: ул. Гагарина, д.1, тел.: (4922)52-99-08.

(«Добровольцы без границ»). Адрес: ул. Гагарина, д.1, тел.: (4922)52-99-08. «Импульс» (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Мира, д.23, тел.: 8(904)592-39-85.

(вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Мира, д.23, тел.: 8(904)592-39-85. «Искорка» (резьба по дереву). Адрес: мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.6а, тел.: (4922)45-18-21.

(резьба по дереву). Адрес: мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.6а, тел.: (4922)45-18-21. «Исток» (досуг). Адрес: ул. Куйбышева, д.54, кв.1, тел.: (4922)45-18-21.

(досуг). Адрес: ул. Куйбышева, д.54, кв.1, тел.: (4922)45-18-21. «Октябрьский» (социально-педагогическое). Адрес: Октябрьский пр-т, д.12, тел.: (4922)32-67-65.

(социально-педагогическое). Адрес: Октябрьский пр-т, д.12, тел.: (4922)32-67-65. «Окно в природу» (туризм). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 45-18-21.

(туризм). Адрес: ул.Белоконской, д.13а, тел.: 45-18-21. «Олимпия» (декоративно-прикладное творчество, театр, хореография). Адрес: ул. Лермонтова, д.41, тел: 8(904)592-39-85.

(декоративно-прикладное творчество, театр, хореография). Адрес: ул. Лермонтова, д.41, тел: 8(904)592-39-85. «Огонек» (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Комиссарова, д.11, тел.: (4922)21-19-92.

(вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул. Комиссарова, д.11, тел.: (4922)21-19-92. «Прометей» (декоративно-прикладное творчество, основы архитектуры). Адрес: мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.9, тел.: 26-05-72.

(декоративно-прикладное творчество, основы архитектуры). Адрес: мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.9, тел.: 26-05-72. «Ракета» (туризм). Адрес: ул.Сурикова, д.26, тел.: 45-18-21.

(туризм). Адрес: ул.Сурикова, д.26, тел.: 45-18-21. «Рассвет» (изобразительное искусство, вокал, хореография). Адрес: ул. В. Дуброва, д.34 кв.73, тел.: 44-40-08.

(изобразительное искусство, вокал, хореография). Адрес: ул. В. Дуброва, д.34 кв.73, тел.: 44-40-08. «Ровесник» (хореография, декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Сущевская, д.7а, тел.: 8(920)911-40-60.

(хореография, декоративно-прикладное творчество, ИЗО). Адрес: ул. Сущевская, д.7а, тел.: 8(920)911-40-60. «Русь» (декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул.Куйбышева, д.54 кв.105, тел.: (4922)41-52-89.

(декоративно-прикладное творчество). Адрес: ул.Куйбышева, д.54 кв.105, тел.: (4922)41-52-89. «Созвездие» (вокал, дизайн, авиамоделирование) . Адрес: ул.Комиссарова, д.69а, тел: (4922)32-67-65.

(вокал, дизайн, авиамоделирование) . Адрес: ул.Комиссарова, д.69а, тел: (4922)32-67-65. «Спартак» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) . Адрес: пр-т Строителей, д.38б кв.3. Телефон: 36-72-07.

(изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество) . Адрес: пр-т Строителей, д.38б кв.3. Телефон: 36-72-07. «Юный владимирец» (хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: пр. Ленина, д.64 кв.18, тел.: 45-18-21.

(хореография, декоративно-прикладное творчество). Адрес: пр. Ленина, д.64 кв.18, тел.: 45-18-21. «Юность» (хореография). Адрес: ул. Белоконской, д.13а, тел.: 42-44-66.

(хореография). Адрес: ул. Белоконской, д.13а, тел.: 42-44-66. «Юный техник» (авиамоделирование). Адрес: ул.1-ая Пионерская, д.55а, тел.: 8(905) 610-97-48.

(авиамоделирование). Адрес: ул.1-ая Пионерская, д.55а, тел.: 8(905) 610-97-48. «Юный флорист» (декоративно-прикладное творчество, хореография). Адрес: ул.Добросельская, д.185, тел.: (4922)45-18-21.

ДДюТ: от робототехники до уроков французского

Не забываем про Дворец детского и юношеского творчества. Это один из самых востребованных и популярных центров дополнительного образования в городе. К сожалению, платных кружков здесь становится все больше, о чем с грустью говорят родители, но можно еще найти и бесплатные варианты:

Компьютерная секция – с 10 лет.

Театр «Контакт» — 14 -18 лет.

Робототехника – с 13 лет.

Туризм – 10 – 17 лет.

Скалолазание – 9 -17 лет.

Французский язык – 9-11 лет.

Комнатное цветоводство – 8 -12 лет.

Юный зоолог – 8 -12 лет.

Художественная обработка дерева – 7 -11 лет.

Художественная обработка дерева «Былина» — 12-17 лет.

Игрушка своими руками – 7-12 лет.

Декор – 6,5-9 лет.

Декоративно- прикладное искусство – 7-14 лет.

ИЗО – 7-12 лет.

Адрес: улица Мира, дом 8. Телефон: 33-86-37. Сайт — ddut33.ru.

Бесплатный спорт в центре «Милосердие и порядок» …

Спортивный центр «Милосердие и порядок» находится в Добром и приглашает детей и подростков на занятия в разнообразные секции. Принимают ребят от 5 до 17 лет. Направления разные.

Бэби- фит, эстетическая гимнастика, комплексная гимнастика, современные танцы – с 5 лет.

Каратэ – киокусинкай и каратэ – шотокан – с 6 лет.

Самбо – с 7 лет.

Дзюдо и рукопашный бой – с 10 лет.

Тренажерный зал — с 14 лет.

Адрес: Юбилейная, 76. Телефон: 21-63-28. Сайт: vpoo-mip.ru .

… и в центре «Молодежный»

Еще один прекрасный вариант — детско-юношеский центр «Молодежный». Это 16 спортивных клубов по месту жительства. Детей на занятия берут с 5 до 18 лет. В некоторые секции принимают только мальчиков. Несмотря на это, выбор есть!

Список клубов:

«Виктория» (футбол для мальчиков, от 7 лет). Адрес: стадион «Юность» (ул. Егорова, д.10а).

(футбол для мальчиков, от 7 лет). Адрес: стадион «Юность» (ул. Егорова, д.10а). «Велошкола» (велоспорт, велотуризм, девочки и мальчики, от 10 лет). Адрес: Суздальский пр., д.17

(велоспорт, велотуризм, девочки и мальчики, от 10 лет). Адрес: Суздальский пр., д.17 «Гиревой спорт» (для мальчиков и девочек, от 10 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а

(для мальчиков и девочек, от 10 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а «Клязьма» (футбол для мальчиков, от 7 лет). Адрес: мкр.Оргтруд, СОШ №47.

(футбол для мальчиков, от 7 лет). Адрес: мкр.Оргтруд, СОШ №47. «Мускул» (пауэрлифтинг, юноши и девушки, от 14 лет). Адрес: ул. Василисина, д.10а.\

(пауэрлифтинг, юноши и девушки, от 14 лет). Адрес: ул. Василисина, д.10а.\ «Невский» (самбо, дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Мира, д.36п — Центральный парк культуры и отдыха.

(самбо, дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Мира, д.36п — Центральный парк культуры и отдыха. «Пируэт» (художественная гимнастика, девочки от 5 лет ). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д.18А (МБОУ СОШ №10).

(художественная гимнастика, девочки от 5 лет ). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д.18А (МБОУ СОШ №10). «Подкова» (пауэрлифтинг, юноши и девушки, от 14 лет). Адрес: ул. Добросельская, д.215.

(пауэрлифтинг, юноши и девушки, от 14 лет). Адрес: ул. Добросельская, д.215. «Ринг» (бокс для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Комиссарова, д.23.

(бокс для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Комиссарова, д.23. «Росич» (кикбоксинг, боевое самбо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.9.

(кикбоксинг, боевое самбо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.9. «Самбист» (борьба самбо и дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Сурикова, д.12/26.

(борьба самбо и дзюдо для мальчиков и девочек, от 7 лет). Адрес: ул. Сурикова, д.12/26. «Сан-Рин» (каратэ — шотокан для девочек и мальчиков, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

(каратэ — шотокан для девочек и мальчиков, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а. «Сан-Чин» (каратэ Кекусинкай для мальчиков и девочек, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

(каратэ Кекусинкай для мальчиков и девочек, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а. «Светлана» (художественная гимнастика для девочек, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

(художественная гимнастика для девочек, от 5 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а. «Спарта» (комбат-самооборона для мальчиков, от 6 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а.

(комбат-самооборона для мальчиков, от 6 лет). Адрес: ул. Егорова, д.3а. «Харламовец» (футбол, мини-футбол, мальчики от 7 лет). Адрес: ул. Белоконской, д.10.

Единый телефон для справок 53-68-88 и 21-94-02 (для клубов по ул.Егорова, 3а).

От 14 и старше: где еще интересно?

А есть ли бесплатные занятия для подростков? Да, и предложений достаточно много. В городских клубах по интересам молодежь приглашают заняться интеллектуальными играми, исторической реконструкцией, боевым фехтованием, велотуризмом, мотоспортом, КВН, изучить азы профессии спасателя. Выбирайте!

«Альбатрос» (дельтапланеризм, парапланеризм). Адрес: ул. Электрозаводская, д. 5 (на территории ВЭМЗ), тел.: 33-53-99.

(дельтапланеризм, парапланеризм). Адрес: ул. Электрозаводская, д. 5 (на территории ВЭМЗ), тел.: 33-53-99. «Велес» (велотуризм). Адрес: ул. Юбилейная, д. 40, тел.: 8(910) 1851052.

(велотуризм). Адрес: ул. Юбилейная, д. 40, тел.: 8(910) 1851052. «ВИЛКа» (интеллектуальные игры). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8(999) 7103845.

(интеллектуальные игры). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8(999) 7103845. «ВЫСЬ» (киноклуб) . Адрес: мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 4а, тел.: 8 (904) 2519360.

(киноклуб) . Адрес: мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 4а, тел.: 8 (904) 2519360. «Городской шахматный клуб» (шахматы, шашки). Адрес: ул. Большие Ременники, д. 2а, тел.: (4922) 33-53-99.

(шахматы, шашки). Адрес: ул. Большие Ременники, д. 2а, тел.: (4922) 33-53-99. «ДОМ МИРА» (изучение национальных традиций и культур стран СНГ) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93.

(изучение национальных традиций и культур стран СНГ) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93. «Евроклуб» (изучение культуры и традиций стран Европы) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93.

(изучение культуры и традиций стран Европы) . Адрес: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, тел.: 42-11-93. «Ирбис » (историческая реконструкция, боевое историческое фехтование). Адрес: ул. Добросельская, д. 215, тел.: 8(904) 9557096.

» (историческая реконструкция, боевое историческое фехтование). Адрес: ул. Добросельская, д. 215, тел.: 8(904) 9557096. Клуб любителей КВН (игры КВН). Адрес: Перекопский городок, д. 12, тел.: 33-53-99.

(игры КВН). Адрес: Перекопский городок, д. 12, тел.: 33-53-99. «Меридиан» (туризм водный, горный, пеший). Адрес: ул. Горького, д. 89, тел.: 8 (904) 6596629.

(туризм водный, горный, пеший). Адрес: ул. Горького, д. 89, тел.: 8 (904) 6596629. «Парк экстрим» (квадро- мотоспорт). Адрес: мкр.Энергетик, тел.: 8 (905) 6152057.

(квадро- мотоспорт). Адрес: мкр.Энергетик, тел.: 8 (905) 6152057. «Поиск 33» (поисковое, патриотическое направление) . Адрес: ул. Юбилейная, д. 22, тел.: 8 (920) 6232423.

(поисковое, патриотическое направление) . Адрес: ул. Юбилейная, д. 22, тел.: 8 (920) 6232423. «Рарог» (историческая реконструкция северо-восточной Руси IX-XII веков) . Адрес: ул. Безыменского. д. 9в, тел.: 8 (903) 6455406.

(историческая реконструкция северо-восточной Руси IX-XII веков) . Адрес: ул. Безыменского. д. 9в, тел.: 8 (903) 6455406. «Русское географическое общество» (география). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8 (962) 0933300.

(география). Адрес: ул. Большая Нижегородская, д. 32, тел.: 8 (962) 0933300. «Спасатель» (подготовка спасателей-профессионалов) . Адрес: ул. Мира, д. 96, телефон: 8 (910) 0910816.

(подготовка спасателей-профессионалов) . Адрес: ул. Мира, д. 96, телефон: 8 (910) 0910816. «Сполох» (военно-патриотическое, казачий клуб) . Адрес: ул. Верхняя Дуброва,д. 20а, тел.: 8 (903) 8309948.

(военно-патриотическое, казачий клуб) . Адрес: ул. Верхняя Дуброва,д. 20а, тел.: 8 (903) 8309948. «Стольный град» (историческая реконструкция Руси XIII-XV веков). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д. 6, тел.: 8 (910) 1775818.

(историческая реконструкция Руси XIII-XV веков). Адрес: ул. Соколова-Соколенка, д. 6, тел.: 8 (910) 1775818. «33 велосипеда» (велотуризм) . Адрес: л. Юбилейная, д. 40, тел.: 8 (920) 9200516.

(велотуризм) . Адрес: л. Юбилейная, д. 40, тел.: 8 (920) 9200516. ЦВПМ «Пост №1» (военно-патриотическое воспитание) . Адрес: ул. Чайковского, д. 2, тел.: 8 (960) 7370153.

Всю дополнительную информацию о работе молодежных клубов можно узнать по телефону: 33-53-99.

Елена Середина

Заглавное фото: selcdn.ru