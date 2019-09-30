«Десятка» протаранила внедорожник в Юрьевце

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на федеральной трассе в Юрьевце. Столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2110 и внедорожник «Toyota». По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «десятки». Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

— Травмы получил водитель «десятки», он был госпитализирован. Пострадали также водитель и пассажир автомобиля «Toyota». Медицинская помощь им была оказана на месте, — уточнил «Призыву» инспектор городского отдела ГИБДД Сергей Марканов.

Точные причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.

Ранее «Призыв» сообщал, что серийных нарушителей правил на дороге требуют лишать прав. Трагический случай в посёлке Мелехово Ковровского района, где по вине лихача погибли двое детей, показывает, как опасны такие рецидивисты.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»