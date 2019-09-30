День Веры, Надежды и Любви: история, традиции, приметы

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Женские именины
Сегодня верующие вспоминают великомучениц сестер Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Несмотря на трагичность отмечаемых событий, в народе этот день называют «бабьими или женскими именинами»: собираются в кругу семьи, обмениваются хорошими новостями, одаривают подарками именинниц, угощаются вкусными блюдами. За многие столетия существования этой памятной даты она обросла значительным количеством традиций и обрядов, которые больше напоминают языческие. Тем не менее в народе им уделяется особое значение.
30 сентября — это день семейного благополучия, любви, крепкой веры, непоколебимости, силы духа, надежды, мудрости. Сами имена великомучениц являются символами добродетелей христиан. В этот день церковь посещает большое количество людей, которые просят счастья для себя и своих близких. Приходят большими семьями, вместе с детьми, чтобы вспомнить сестер и их мать и помолиться.
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История памятной даты
Вдова София и ее три дочери жили во II веке в Риме, куда они переехали из Милана. В это время правил император Адриан, который устроил гонения христиан. София вместе со своими детьми была верна Христу и не собиралась предавать эту веру. Слухи о них распространились по всей Италии. Тогда император велел взять их под стражу и привести к нему. Девочкам на тот момент было 12, 10 и 9 лет. Император приказал Софии и ее дочерям отречься от своей веры и уверовать в язычество. Но смелые маленькие христианки не подчинились, оставаясь верны Христу, и отказались от жертвоприношения языческим божествам.
Тогда разозленный император приказал разлучить мать с дочерьми и подвергнуть их пыткам. Начали со старшей сестры Веры, которая во время пыток даже не пискнула. Младшие девочки видели ее страдания и точно так же, не проронив ни звука, ни слова, мужественно терпели все издевательства. Софию же пыткам не придавали, видя, что она не сломится ни при каких обстоятельствах. Мать вынуждена была наблюдать за мучениями своих дочерей, буквально на ее глазах девочки были обезглавлены.
София два дня не покидала могилы девочек, а на третий скончалась сама. Ее похоронили рядом с детьми. София и три ее дочери были возведены церковью в лик святых. Девочек звали Элпис, Пистис, Агапэ, эти имена были переведены на русский язык. А имя же их матери, означающее «мудрость», осталось без перевода.
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День ангела
У верующих принято девочек, появившихся в этот день, называть одним из имен сестер или именем их матери. Считается, что дитя, родившееся в день памяти великомучениц, будет невероятно мудрым, справедливым и станет хорошей хозяйкой, великолепной матерью и женой.
30 сентября свои именины отмечают все девочки, девушки и женщины по имени Вера, Любовь, Надежда и София. Их принято поздравлять с днем ангела и преподносить небольшие подарочки: иконы, ладанки, разные сладости. В свою очередь именинницы угощают родственников и друзей пирогами, которые сами же испекли. Они также посещают церковь, молятся у иконы трех великомучениц, просят о здоровье, любви, крепкой вере и благополучии.
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Традиции и обычаи
В народной традиции считалось, что утро памятного дня женщине надо встретить плачем. Бурные слезы должны отогнать от дома и семьи все невзгоды, беды, болезни и горести. Плакали и для того, чтобы немного пожалеть себя, чтобы, говоря современным языком, «выпустить пар». Даже была поговорка такая: «Кто слезы утром рано проливает, тот всю семью от горести оберегает». Плач является своеобразным символом страдания Софии по своим детям.
Вечером же молодые люди устраивали так называемые «деревенские святцы», на которых было принято присматриваться ко второй половинке. А вот проводить венчание, праздновать свадьбы и даже помолвки в этот день считалось плохой идеей.
Замужним женщинам положено было идти в церковь с тремя свечами. Две свечки ставили пред иконой Иисуса Христа. Третью свечу нужно было в полночь вставить в каравай и прочитать слова о спокойствии целых 40 раз. Наутро кусочки каравая раздавали всем членам семьи. Такой обряд должен принести в семейный дом спокойствие, тепло, уют, отогнать все раздоры, проблемы, болезни.
Принято также в церкви обращаться к иконе трех святых мучениц, просить у них сил для укрепления веры, здоровья, благополучия, любви. У великомученицы Софии просят здоровья для больного ребенка, молятся также об избавлении от женских заболеваний, просят о зачатии ребенка, молятся также о тяжелых утратах.
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Погодные приметы
Есть на этот день и народные приметы.
Если журавли уже отправились в долгий полет, то Покров можно ожидать морозным.
Зима будет очень холодной, если еж строит свое логово посередине леса.
Если белка линяет снизу вверх, то жди холодной и даже суровой зимы.
Если у белки наблюдалась голубая шуба, то будет ранняя весна.
Если в этот день моросит дождь, то весна будет ранняя и не очень холодная.
Если же в этот день еще и гром прогремит, то осень продлится долго, будет теплой и безветренной.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: таинственноеоренбуржье.рф
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