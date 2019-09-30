День Веры, Надежды и Любви: история, традиции, приметы

Вдова София и ее три дочери жили во II веке в Риме, куда они переехали из Милана. В это время правил император Адриан, который устроил гонения христиан. София вместе со своими детьми была верна Христу и не собиралась предавать эту веру. Слухи о них распространились по всей Италии. Тогда император велел взять их под стражу и привести к нему. Девочкам на тот момент было 12, 10 и 9 лет. Император приказал Софии и ее дочерям отречься от своей веры и уверовать в язычество. Но смелые маленькие христианки не подчинились, оставаясь верны Христу, и отказались от жертвоприношения языческим божествам.

Тогда разозленный император приказал разлучить мать с дочерьми и подвергнуть их пыткам. Начали со старшей сестры Веры, которая во время пыток даже не пискнула. Младшие девочки видели ее страдания и точно так же, не проронив ни звука, ни слова, мужественно терпели все издевательства. Софию же пыткам не придавали, видя, что она не сломится ни при каких обстоятельствах. Мать вынуждена была наблюдать за мучениями своих дочерей, буквально на ее глазах девочки были обезглавлены.

София два дня не покидала могилы девочек, а на третий скончалась сама. Ее похоронили рядом с детьми. София и три ее дочери были возведены церковью в лик святых. Девочек звали Элпис, Пистис, Агапэ, эти имена были переведены на русский язык. А имя же их матери, означающее «мудрость», осталось без перевода.