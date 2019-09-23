День открытых дверей в налоговой

Уважаемые жители г. Владимира и Владимирской области!

УФНС информирует Вас о проведении Всероссийской акции «День открытых дверей» для налогоплательщиков — физических лиц во всех территориальных налоговых органах Владимирской области, которая состоится

25 октября 2019г. (пятница)

с 9-00 до 18.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.