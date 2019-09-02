День города отметили 170 тысяч человек

Жители и гости Владимира побили очередной рекорд. День города в этом году на улицах областного центра отпраздновали 170 тысяч человек. Гуляющих подсчитали местные власти. И это больше, чем годом ранее. Тогда в торжествах приняли участие 155 тысяч человек.

Больше всего людей посетили вечерний концерт. Послушать известного hip-hop исполнителя Fedukа и посмотреть на салют пришло 25 тысяч человек. Не очень понятно, правда, как они разместились на Соборной площади. Для сравнения, стадион «Торпедо» может принять 18 тысяч человек. И это не самая маленькая в стране спортивная арена. Давки не удалось избежать, рассказывают люди. Детей пришлось ограждать от толпы. Были проблемы и с телефонной связью. Но официальных сообщений о пострадавших, к счастью, нет.

Салют наблюдали 25 тысяч человек.

Пришли Владимирцы посмотреть и на новый музыкальный сквер. Власти города говорят, что площадка приняла 8 тысяч гуляющих. Большинство с детьми. В общей сложности, развлекать отдыхающих вышли 1200 артистов и аниматоров. Сувенирами и едой торговали в 300 палатках. Одно но: на улице принимался только наличный расчет, что предусмотрели далеко не все.

Всего за сутки на открытом воздухе жители и гости города, которые захватили с собой бумажные деньги, съели 340 килограммов плова и сделали десятки тысяч фотографий. Венчал праздник в городе салют. В небо было выпущено 1029 зарядов по количеству лет, прошедших с основания Владимира.

Ранее «Призыв» сообщал, что в любви к Владимиру признались сотни горожан. В течение лета они присылали в соцсети мэрии фотографии с видами родного города.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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