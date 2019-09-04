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Что вы знаете о первом храме Суздаля?

В сентябре 1225 г. был освящен Богородице-Рождественский собор

Город-музей Суздаль знаменит множеством храмов и монастырей, но Богородице-Рождественский собор даже на их фоне уникален. Это единственная сохранившаяся в древнем городе постройка домонгольского времени, основное здание кремля, главный собор города. Судьба этого храма типична для большинства церквей Руси. Многократно перестраиваемый, горевший, разоряемый неприятелем, он дошёл до нашего времени, вобрав в себя наслоения различных эпох, времён и вкусов. Давайте вспомним историю одного из старейших соборов Владимирской области.

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