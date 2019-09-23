Число ДТП с участием такси выросло почти в два раза

Во Владимире с рынка таксомоторных перевозок ушли практически все компании, которые годами работали на улицах города. Им на смену приходят сервисы онлайн-заказов. Качество их услуг вызывает большую тревогу у депутатов горсовета, чиновников и ГИБДД. Сообща стороны попытались найти решение, как обезопасить пассажиров такси. Дискуссия вышла эмоциональной, но нерезультативной. Участники сошлись на несовершенстве федерального законодательства.

Лариса Пышонина, заместитель главы г. Владимира:

Таксисты, которые приезжают к клиенту, не проверяются никем. Наркоман сидит за рулем? Трезвый он, нетрезвый? Вызывать такси уже страшно, лично столкнулась.

На вызов приехал человек со стеклянными глазами. В сильнейшем наркотическом опьянении. Мы обратились в «Яндекс. Такси». А нам сказали: мы не работаем с водителями, мы работаем с компьютером.

Люди пришли зарабатывать в наш город. Какую ответственность за свой бизнес перед жителями они несут? Это очень серьезный вопрос.

Опасения депутатов имеют под собой почву. В городском отделе ГИБДД заявили, что идет рост аварийности с участием такси. По сравнению с прошлым годом — плюс 40%. За полтора года на дорогах Владимира зарегистрировано 69 аварий с такси, 30 из них совершено машинами «Яндекс. Такси». Чиновники видят только один выход из проблемы — ужесточить ответственность компаний-операторов.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи администрации г. Владимира:

Учитывая рост ДТП с таксомоторным транспортом, работающим в крупных компаниях «Тройка», «Яндекс» и «Юбер», необходимо на федеральном уровне разработать нормативный акт, предусматривающий ответственность компании-оператора за безопасность перевозок.

Что у нас сейчас получается? Звоним, приезжает такси, водители никакой ответственности не несут. Оказывают информационную поддержку. За качество перевозки и безопасность пассажиров никакой ответственности нет.

Соответствующий документ лежит в Госдуме с февраля. Может, с вашей помощью получится протолкнуть.

Начальник городского отдела ГИБДД Александр Никифоров рассказал, что, например, для регистрации в сети «Яндекса» водителям нужны только паспорт и права. Чтобы обезопасить пассажиров, нужно требовать с водителей дополнительные документы: лицензию на пассажирские перевозки, медсправки. Пока партнеры такое делают избирательно.

Надежда Дубовик, генеральный партнер «Яндекс. Такси»:

Сейчас, когда в городе закрыты все такси, осталось только «Яндекс. Такси». Сейчас еще приходит новый агрегатор «Ситимобил». Московский. Будет еще хуже, потому что начнутся доплаты водителям. Пассажиры едут по 30 рублей, водителю доплачивают до 150 рублей. В город ломанутся все, кто могут.

И так уже все работают таксистами. Опасность огромная. Наш парк работает с «Яндекс. Такси». Водители перед выходом на линию проходят медосмотр, механики проверяют автомобили. Но за весь «Яндекс. Такси» я отвечать не могу.

За полтора года из 69 ДТП с такси 30 совершено машинами «Яндекс. Такси».

Депутат горсовета Дмитрий Осипов считает, что и на местах есть возможность бороться с нерадивыми таксистами. Например, можно поставить камеры, которые будут фиксировать нелегалов и машины компаний такси, которые стоят под знаками и сужают проезжую часть.

Центр безопасности дорожного движения, который создан при департаменте транспорта региона, может менять дислокацию переносных комплексов фото- и видеофиксации. Но, как правило, все они стоят там, где нарушают скоростной режим. Все штрафы идут в областную казну, а она, как известно, испытывает дефицит.

Как «Призыв» сообщал ранее, ГИБДД внесла свои коррективы в план дорожного ремонта на 2020 год. Нужно делать «лежачие полицейские» на переходах у школ.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир» в «ВКонтакте»