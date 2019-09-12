Чиновница с высоким IQ покидает свой пост в облздраве

Пятница, 13-е станет последним рабочим днем Елены Овчинниковой в департаменте здравоохранения Владимирской области. Заместитель Алексея Мозалева покидает ведомство. В структуре облздрава она отвечала за отделы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения. По ее собственному признанию, написать заявление об увольнении ее никто не вынуждал. Решение она приняла самостоятельно.

— Это исключительно мое личное решение. Я честно отработала 4 года и давно думала о смене деятельности, — пояснила «Призыву» Елена Овчинникова, — С коллективом у меня сложились очень теплые отношения. Я всегда его защищала. Человеку, который сменит меня в этой должности, я расскажу все нюансы работы, передам свой опыт. В любом случае, я пожелаю этому человеку удачи.

Своим высказыванием о высоком IQ чиновница прославилась на всю страну.

По словам Елены Овчинниковой, сама она останется в структуре региональной медицины. Но говорить, где точно будет работать, чиновница пока не спешит. Намекнула, что направление ей доверят перспективное. Какое именно, разглашать пока нельзя. Но скоро это станет известно.

— Я никуда не ухожу, можно сказать, буду работать в структуре облздрава, — намекнула Елена Овчинникова, — Мне доверят тяжелое направление. У меня большой опыт. Работать я буду во Владимире. Хотя кто-то написал, что я ухожу в Собинку. Это не так.

Про Собинку Елена Овчинникова вспомнила неслучайно. Именно этот город принес областной чиновнице всероссийскую славу. Вряд ли, конечно, она о ней мечтала в таком контексте. Но предложение померится IQ с местными жителями растиражировали все федеральные СМИ.

Елена Овчинникова, заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области:

Я не буду Вас перекрикивать.

IQ у меня немного повыше, чем у вас.

Если Вам что-то не нравится выходите.

Поэтому спокойно сидите и слушайте меня.

Рабочее совещание.

Инцидент произошел два года назад на выездном совещании коллегии регионального департамента здравоохранения. Позднее Елена Овчинникова отметила, что не должна была высказываться подобным образом. Но за скандальную перепалку заместителю директора облздрава был объявлен выговор.

Департамент Елена Овчинникова покидает в разгар очередных скандалов. Чиновникам облздрава приходится отвечать за смерть роженицы, сокращение отделения патологии беременности ОКБ и разговоры о массовом увольнении в Александровской районной больнице.

Как пояснил «Призыву» представитель областного департамента здравоохранения, кандидаты на место Елены Овчинниковой уже есть. Имена их называть пока рано. Но это люди местные, а не варяги. О назначениях будет известно в ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что команду Владимира Сипягина покинул самый харизматичный чиновник «Белого дома» Евгений Гранкин. 5 сентября он оставил пост руководителя региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»