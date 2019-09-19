Чиновники прокомментировали скандал с оплатой детсадов

Родителям Петушинского района, которых обязали платить за детей, не посещающих дошкольное учреждение без медицинской справки, предложили обратиться в суд. Такой вывод можно сделать из официального ответа областного департамента образования на запрос «Призыва». Мы попросили чиновников прокомментировать решение районной администрации. Местные власти предложили мамам и папам подписать дополнительное соглашение с детскими садами. Согласно документу, с сентября по май родители могут оставить ребенка дома бесплатно в совокупности только на десять дней. Если малыш отсутствует дольше, нужна либо справка от врача, либо придется заплатить за посещение детского сада. И не важно, что малыш провел время с мамой или бабушкой. Новость активно обсуждалась в популярном паблике «Сплетни»| г. Покров ³³«.

— Родители вправе не подписывать дополнительное соглашение об оплате, которое им предложили в детском саду. Законность (правомерность) вынесенного органом местного самоуправления решения может быть установлена судом, — ответили нам в департаменте образования.

Что стоит за этой формулировкой, сказать сложно. Тем более, что представители департамента в целом считают, что постановление властей Петушинского района не противоречит нормам действующего законодательства. При этом несогласным родителям предлагают защищать свои права.

Родителям предлагают решить проблему в суде.

— Постановление администрации Петушинского района, согласно которому взимается родительская плата за присмотр и уход за ребенком в полном объеме в случае непосещения ребенком образовательной организации без уважительных причин, не противоречит нормам действующего законодательства, поскольку на родителях лежит обязанность возместить дошкольной образовательной организации фактически понесенные расходы, — комментируют ситуацию областные чиновники.

Между тем, возмущенные родители готовы идти до конца. В Интернете они уже запустили петицию на имя главы Владимирской области с требованием аннулировать спорное постановление. Кроме того, мамы и папы обратились в прокуратуру. Подписи под заявлением поставили примерно 50 человек. В дошкольном учреждении уже прошла проверка Роспотребнадзора. Ситуацией заинтересовались и местные депутаты.

Ранее «Призыв» сообщал, что с десяток прогулочных веранд снесли в трех детских садах Владимира, чтобы выстроить новые ясли. Из-за масштабной стройки дошколятам теперь негде гулять.

Полина Тарбеева

Фото: sbr1.ru