Четыре деликатных вопроса к детскому гинекологу

В каком возрасте девочку необходимо первый раз показать гинекологу? С какой регулярностью наблюдаться дальше? Почему на прием к «женскому доктору» лучше идти с мамой, а не бабушкой? Какие заболевания могут возникнуть в детском возрасте и каковы их причины? И почему ребенка лучше не брать в общественную баню или сауну? На популярные вопросы мам, воспитывающих дочек, отвечает детский гинеколог клиники «Твой доктор» Наталья Платонова.

Вопрос № 1: с какого возраста девочку нужно показывать гинекологу?

Девочка только появилась на свет, а ее организм уже развивается как женский. У нее нет волос, зубов, но уже есть репродуктивная система, которая работает. Первый осмотр врачами проводится в роддоме, главная его функция — определить пол новорожденного, а также есть ли какие-то нарушения в анатомическом строении гениталий.

По действующему в России стандарту, детский гинеколог профилактически осматривает девочек в 1 год, в 3 года (перед поступлением в детский сад), в 7 лет (перед поступлением в школу) и в 14 лет. Гинекологи работают в связке с другими специалистами: за консультацией к нам могут направить уролог, нефролог, инфекционист.

Плановые визиты к врачу (не игнорируйте их) помогают выявить воспалительные заболевания, патологии, нарушения менструального цикла у 25% девочек дошкольного возраста и подростков. Воспаления надо обязательно лечить, иначе они скажутся в дальнейшем на репродуктивной функции. Если есть какие-то жалобы со стороны ребенка, то нужен внеплановый визит к врачу.

Вопрос № 2: как подготовить ребенка к посещению гинеколога?

Детский гинеколог принимает маленьких пациенток от рождения до 18 лет, потом девушка переходит ко взрослому врачу. Детский гинеколог – это специалист, который дополнительно отучился, то есть прослушал специальный курс, сдал экзамен и получил документ, подтверждающий его право работать с детьми. Прием у детского гинеколога отличается от приема взрослых. Осмотр проходит только на кушетке, и он только внешний.

Уважаемые мамы, обсудите с ребенком визит к врачу заранее, расскажите, что будет происходить, что это небольно и нестрашно, что все женщины посещают такого доктора.

Самое главное — не нервничайте сами, и тогда ваш ребенок будет спокоен, контактен, и прием пройдет без потрясений. Бояться нужно не гинеколога, а последствий от невылеченных вовремя болезней.

А вот бабушкам и папам лучше остаться дома: рядом с мамой девочка будет чувствовать себя увереннее и спокойнее. К тому же врач сможет получить от вас полную информацию о течении вашей беременности, родах, хронических инфекциях в семье.

Вопрос № 3: какие заболевания могут быть у ребенка?

Иногда родители, заметив какие-то покраснения или раздражения, выделения, приходят с девочками сами. Причин много: родители редко меняют памперс, боятся прикасаться к ребенку и неправильно подмывают.

Самое распространенное воспалительное заболевание в детском возрасте – вульвит. Бывают первичные вульвиты и аллергические (на стиральный порошок, мыло, белье из синтетики, непереносимость каких-то продуктов).

Симптомы – выделения, зуд, неприятный запах, покраснение, боль при мочеиспускании и даже температура. Осложнения в виде вульвита можно получить после ОРВИ, инфекционных и паразитарных заболеваний, отдыха на пляже (песок попал на слизистую) и в период полового созревания (в период гормональной перестройки организма меняется микрофлора).

Кстати, слишком частое подмывание разрушает водно-жировой слой — слизистая высушивается. И это может быть причиной не только вульвита, но и синехии (слипание/сращивание половых губ).

Эта патология встречается у девочек в возрасте от 3 месяцев до 6-8 лет.

Возможных причин появления синехий много: недостаток гормона эстрогена, глисты, диабет, дисбактериоз кишечника. Если выявляется частичное сращивание, это нестрашно, в этом случае помогают мази, правильная гигиена. При полном сращивании могут быть проблемы с мочеиспусканием, назначается лечение и даже хирургическое вмешательство (в редких случаях).

Мастит (воспаление молочной железы) – болезнь не только взрослых женщин, он может случиться у новорожденных девочек и даже мальчиков, а затем в их пубертатный период. И тут совет может быть только один: ничего не давим, не греем, ничем не мажем самостоятельно, начитавшись Интернета! Идем к врачу и получаем рекомендации по лечению.

И еще одна проблема. Родители нередко берут с собой детей в сауну, банные комплексы, где отдыхает огромное количество взрослых людей. После таких посещений у ребенка выявляется трихомониаз. Он может проходить бессимптомно, а может с зудом, выделениями, жжением, отечностью. Без своевременного лечения болезнь опасна не только снижением иммунитета, но и осложнениями: у мальчиков могут развиться простатит, орхит; у девочек — эндометрит и другие воспалительные заболевания, ведущие к бесплодию. Так что прежде чем пойти в подобное общественное место, хорошо подумайте.

Вопрос № 4: какой возраст нормален для наступления месячных?

В России среднестатистический возраст наступления месячных – 12–12,5 лет. Еще четверть века назад менархе (первая менструация) начинались в 15 — 17 лет. Сейчас у подростков акселерация, в норме начало месячных даже в 10 лет (это не считается ранним периодом). Часто успокаиваю мам на приеме и говорю им: если у вас, у бабушки менструальный цикл начался рано, то и у дочери так будет (все заложено генетически).

Бывает и так, что месячные начинаются у девушки в 17 лет (это индивидуальность организма). Если после 15 лет месячные не появились, то надо навестить врача, чтобы он сделал УЗИ, назначил анализы, посмотрел, как работает гормональная система девушки.

Да! И если половое созревание начинается в 8-9 лет, то обязательна консультация гинеколога, чтобы исключить болезни гипофиза и яичников, наличие опухоли.

На появление менархе очень сильно влияет вес. Сейчас девушки худеют на всевозможных диетах. Есть такое понятие – критическая масса тела, у каждой барышни она своя. Но вес меньше 40-45 кг – это уже чревато тем, что месячные могут исчезнуть или вовсе не начаться. Избыточный вес также отражается на работе гормональной системы.

Обычно врачи дают год на установку регулярного цикла. Если этого не произошло – покажитесь врачу. Бывает так, что месячные проходят очень болезненно, вплоть до обмороков. Терпеть не нужно, в зависимости от диагноза это лечится медикаментозно и с помощью седативной терапии.

Елена Середина

Заглавное фото из архива Натальи Платоновой