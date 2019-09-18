Бывший главврач стал заместителем директора департамента здравоохранения

Анатолий Уколов занял пост в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Сегодня на расширенном заседании призывной комиссии он выступил в качестве заместителя директора облздрава. Полтора года назад Анатолий Уколов руководил Судогодской районной больницей. Именно его жители Оргтруда хотели видеть в качестве главврача своей больницы. Но видимо ценного сотрудника департамент решил держать при себе.

На первом же публичном мероприятии Анатолию Уколову пришлось отвечать на неприятные вопросы. В этот осенний призыв задача областного военкомата отправить на службу в армию 1288 человек. Помешать этому могут затяжные медосмотры. Проблема с комплектацией приёмных комиссий не решается уже несколько лет.

— Очередной проблемный вопрос – это неполное и некачественное обследование призывников. Несмотря на нехватку медперсонала в составе военно-врачебных комиссиях района, в Судогодском районе пытаются брать с призывников медицинские анализы не по полису ОМС, а за деньги, — возмутился Владимир Кручинин.

Ранее Анатолий Уколов работал главврачом Судогодской ЦРБ.

На вопрос, будет ли облздрав этой осенью предоставлять необходимое число специалистов, Анатолий Уколов ответил, что кадровый голод испытывает вся область. Не хватает тысячи врачей – специалистов. А что касается судогодских медиков, с ними Уколов обещал разобраться. Денег с призывников брать не должны.

— Случай в Судогодском районе будет разобран. Считаю это вопиющим нарушением. С руководителем будет проведена беседа о недопущении впредь подобных случаев. Это безобразие, — подчеркнул Анатолий Уколов.

Ранее «Призыв» сообщал, что 13 сентября свой пост покинула Елена Овчинникова. В департаменте здравоохранения она отвечала за отделы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»