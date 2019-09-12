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Бывшая жена зарезала сожительницу мужа

Убийство произошло в Судогодском районе

Жительница Судогодского района убила сожительницу своего бывшего мужа. Трагедия произошла накануне. Между женщинами разгорелся очередной конфликт. 58-летняя бывшая супруга схватилась за нож и пырнула им соперницу. 48-летняя женщина скончалась на месте. Как пояснила следователю подозреваемая в убийстве, она просто устала слушать оскорбления в адрес своих детей и внуков. Бывшего мужа женщина не раз просила переехать и «не мелькать перед глазами». Мужчина к просьбам не прислушался.

После развода супруги жили в одном доме.

Когда у мужчины появилась сожительница, он переселился с ней в баню. Однако, находясь на одной территории, бывшие супруги постоянно пересекались и конфликтовали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, уточняет СК СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что ревнивая бывшая заказала соперницу. Убийство предотвратили сотрудники уголовного розыска.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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