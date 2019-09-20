Бурый медведь впервые попал в фотоловушку

Бурый медведь попался в объектив камеры, установленной на территории Клязьминско-Лухского заказника. Хищник прогуливался в вязниковском Заречье, где и угодил в кадр впервые за все время наблюдения. До этого приходилось довольствоваться только устными сообщения от людей, которые видели хищника. Таким образом, сегодня можно уверенно утверждать, что медведи в нашем регионе обитают.

— Это очень интересно, что медведя удалось сфотографировать именно летом. Хищник это редкий, занесен в Красную книгу Владимирской области. Не исключено, что в заказнике он был не один, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, — Мы этот случай зафиксируем и обозначим на карте.

По словам специалистов, медведи на территории Владимирской области встречаются редко.

В большинстве случаев, зверя можно встретить только на границе региона. Иногда самый большой в Европейской части России хищник прогуливается зимой. Шатуны не впадают в спячку и могут даже выходить к людям. В таких случаях они ведут себя агрессивно и представляют опасность для человека.

Кроме топтыгина видеоловушка зафиксировала и других млекопитающих. Удалось запечатлеть почти все крупные виды. Впервые в летний период удалось снять зубров, которые занесены в Красную книгу России.

Не прошли мимо камеры лоси, волки, лисы, барсуки и даже рысь. Порадовало специалистов и видео с кабанами. На лужайку одновременно вышли 13 особей. Малыши бежали за родителями.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Камешковском и Суздальском районах были замечены волки. Они тоже попали в видеоловушку Клязьминско-Лухского заказника.

Полина Тарбеева

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