Будущих водителей предложили проверить на психическую устойчивость

Число нетрезвых водителей на дорогах Владимира остаётся большим. Городские власти, представители ГИБДД и автошкол, обсудив способы борьбы с такими нарушителями, решили обратиться в Минобразования РФ. Они предлагают изменить федеральное законодательство. А именно: ввести тестирование слушателей автошкол. Ещё на стадии обучения необходимо проверить психофизические качества потенциального водителя (кроме скорости реакции, особенностей характера, поведения и т.п. эти тесты позволяют выявить склонность к вредным привычкам). Кроме того, следует увеличить количество часов по теории.

В 2019 году во Владимире выявлено 346 нетрезвых водителей. Ещё 76 водителей управляли автомобилями, будучи лишенными прав.

Поторопиться с изменениями важно потому, что действующие санкции в отношении нетрезвых водителей уже не дают должного эффекта. Во Владимире, например, резко выросло число водителей, отказывающихся от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на опьянение. Фактически люди сразу, без заключения врачей, признают, что находятся под мухой. В нынешнем году оформили 110 таких автомобилистов, а в прошлом — 81. Водители стали «честнее», но это не радует, поскольку говорит и о другом факте. Люди всё чаще сознательно садятся за руль подшофе, и это настолько очевидно, что даже не вызывает желания спорить.

С начала года ГИБДД оформила во Владимире 24722 нарушителей правил дорожного движения

Помимо изменений федерального законодательства есть предложения, которые можно реализовать непосредственно в регионе. Владимирские власти направят в администрацию области письмо с просьбой сменить дислокацию камер фиксации нарушений на дорогах. Их предлагается ставить не там, где превышают скорость, а там, где чаще всего случаются аварии.

Как «Призыв» сообщал ранее, ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей и других нарушителей ПДД.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»