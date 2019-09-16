Борец из Владимира впервые стал чемпионом мира

Борец из Владимирской области впервые в истории регионального спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. 26-летний Абуязид Манцигов стал обладателем золотой награды в весе до 72 кг. Спортсмен уверенно выиграл пять схваток с соперниками из Кореи (0:9), Болгарии (0:6), Армении (0:4), Венгрии (0:8). В финале турнира Манцигов победил Арама Варданяна из Узбекистана со счетом 9:0. Всего в весовой категории владимирца выступали 25 спортсменов.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, включающий соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе, проходит в эти дни в столице Казахстана городе Нур-Султане. Сборную России по греко-римской борьбе представляют 10 человек в различных весовых категориях.

На днях чемпион и его наставник Надир Магомедов возвращаются домой, где для них уже готовят праздник.

Абуязид Манцигов — выпускник Владимирского государственного университета. Тренируется в спортивном клубе «Буревестник». Мастер спорта международного класса. Чемпион и призер чемпионатов мира, России и Европы, чемпион мира среди юниоров, обладатель и призер Кубков мира. В 2016 году зачислен в состав сборной России.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский борец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Ему не было равных в весовой категории до 72 кг, в которой участвовали 30 человек. В финале владимирский спортсмен одолел противника из Турции со счетом 9:6.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru