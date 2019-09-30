Более 30 случаев бешенства зарегистрировано во Владимирской области

32 случая бешенства зарегистрировано во Владимирской области за 9 месяцев этого года. Цифра уже обогнала прошлогоднюю: в 2018 году заразились 26 животных. Главные разносчики опасного заболевания — дикие звери. Среди заболевших 16 лис, лось и енотовидная собака. Фиксируют смертельно опасный вирус и у домашних животных. За этот период заболели 7 собак, 8 кошек и 2 представителя мелкого рогатого скота. В большинстве случаев бешенство у них возникло в результате контакта с дикими животными, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На начало сентября неблагополучными по бешенству во Владимирской области остаются 9 населенных пунктов: деревня Данилково в Вязниковском районе, Баландино в Гороховецком районе; Троица в Кольчугинском районе; Софроново в Меленковском районе; Дмитриевская Слобода в Муромском районе; Старое Аннино в Петушинском районе; Васильково в Суздальском районе; улица Зои Космодемьянской в Коврове и улица III Интернационала в Покрове.

9 территорий остаются неблагополучными по бешенству.

Бешенство — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок у людей оно всегда заканчивается смертью. Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса.

— Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования, – уточняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее «Призыв» сообщал, что лиса напала на собаку в одном из дворов села Дмитриевская Слобода под Муромом.

Ольга Ефремова

Фото: gazeta-n1.ru