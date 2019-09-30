Бездомным животным помогут любители книг

Владимирцев просят помочь бездомным животным из приюта «Атлант». Сделать доброе дело можно… в библиотеке. Благотворительную акцию под названием «Отзовись!» организуют сотрудники Центральной городской библиотеки (Суздальский проспект, д. 2). Принимается любая помощь, которая будет полезна братьям нашим меньшим: крупы (кроме перловой), консервы, средства по уходу, миски, лотки, ошейники, тёплые вещи и прочее. Собранные денежные средства будут использованы для приобретения медикаментов.

Акция пройдет со 2 по 4 октября с 11.00 до 19.30.

— Девиз акции «Быть добрым – просто!». И, действительно, помогать животным — это несложно. Достаточно иметь капельку сочувствия, быть неравнодушным человеком и иметь немного желания помочь, — подчеркивают сотрудники библиотеки.

Ранее «Призыв» сообщал о благотворительной акции «Собака-обнимака», которая накануне состоялась в парке «Дружба» областного центра. Как рассказали организаторы, удалось собрать около 20 тысяч рублей. Все вырученные средства пойдут на помощь животным из приютов.

Ольга Ефремова

Фото: nk.oblast.online