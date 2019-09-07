Бесплатную прививку от гриппа можно сделать у «Глобуса»

Вакцинация от гриппа стартует во Владимирской области. Бесплатно и быстро можно будет привиться у гипермаркета «Глобус». Там традиционно расположится мобильный прививочный пункт. Профилактическая акция продлится с 9 сентября по 13 октября включительно. Мобильный прививочный пункт будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00, а по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 14.00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь только паспорт.

Вакцинация в мобильном пункте проводится только для совершеннолетних жителей области.

В 2017 и 2018 годах в мобильном медицинском комплексе бесплатную иммунизацию прошли около 5 тысяч жителей Владимирской области. По данным облздрава, в этом году вакцинация против гриппа охватит порядка 630 тысяч человек – это 45 процентов населения региона.

Ранее «Призыв» писал, что первая партия вакцины от гриппа пришла во Владимирскую область. Регион получил 273 тысячи доз, включая 56 тысяч доз для детей. Это полностью отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

Ольга Ефремова

Фото: «Призыва»