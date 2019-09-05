Беременные выступили против закрытия отделения патологии

Сейчас в отделении патологи беременных 90 мест. И в большинстве случаев все койки заняты. В отделение госпитализируют будущих мам с экстрагенитальными проблемами. Это может быть сахарной диабет, заболевание легких, сердца, инфекции мочевыводящих путей и даже опухоль головного мозга. Но расположение женщин на сносях под одной крышей, понравилось не всем. После визита заместителя Министра здравоохранения отделение решили реорганизовать.

«14 августа 2019 года состоялась коллегия департамента здравоохранения администрации области по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи по акушерству с участием заместителя директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России. Накануне коллегии представители Министерства здравоохранения России посетили родовспомогательные учреждения г. Владимира и провели аудит оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. По результатам были выявлены серьезные недостатки в работе акушерского корпуса ОКБ в части несоответствия организации оказания медицинской помощи действующему Порядку. На коллегии активно обсуждались результаты проверки с участием экспертов Министерства здравоохранения России, главного акушера-гинеколога ЦФО, представителей регионального управления Росздравнадзора, руководителей медицинских организаций области и главных внештатных специалистов департамента здравоохранения. Были определены пути дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической помощи, в рамках которых даны поручения главным врачам медицинских организаций обеспечить оказание медицинской помощи согласно нормативным правовым актам. Отмечаем, что данная задача поставлена в том числе главному врачу ОКБ» — сказано в официальном пресс-релизе областной администрации.

По нашей информации, высокопоставленный чиновник решил навестить отделение патологии в тот момент, когда главврач был в отпуске. Как рассказали пациентки больницы, разговаривал чиновник очень громко и придирался по любому поводу. На посту медсестры он потребовал лист назначений, после чего прошел в процедурный кабинет. При этом с будущими мамами не поговорил, а им было что сказать в защиту врачей.

— Нам не хотелось бы, чтобы закрывали отделение патологии. Нам сохранять свою беременность в области больше негде, — рассказала «Призыву» пациентка отделения Наталья Плешакова. — Во Владимире я пыталась сохранить беременности и в БСП, и на Токарева и в железнодорожной больнице — не получалось. А сюда обратилась — все слава Богу. А сколько таких, как я, у которых было ЭКО? Куда им теперь?

На момент публикации материала под петицией подписались больше 300 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что против оптимизации системы регионального здравоохранения выступили жителями Оргтруда. Пациенты самого восточного микрорайона Владимира не хотят ездить к медикам в Доброе через «пробки» федеральной трассы. В Оргтруде прошли уже три митинга, организованных местными жителями.