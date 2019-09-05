Беременные выступили против закрытия отделения патологии

Скандал вокруг отделения патологи беременности Областной клинической больницы набирает обороты. Женщины, встревоженные вестью о сокращении этого подразделения роддома, выложили в Интернете петицию с требованием его сохранить. Чиновники уверяют, что койко-места для госпитализации будущих мам сохранятся в прежнем объеме. Но их перераспределят между профильными соматическими отделениями внутри всей больницы. И это якобы благо для женщин на сносях.
«Департамент здравоохранения администрации области принимает меры, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным и внедрение современных стандартов лечения согласно действующим нормативным правовым актам», — сказано в официальном ответе, присланном в адрес нашей редакции.
Традиционно отделение патологии — это отдельный этаж или крыло, куда помещаются женщины, когда беременность происходит не «по стандарту».
Беременность может протекать при неправильном положении плода, резус-конфликтах, при угрозах прерывания беременности и ранних родов, проблемах с плацентой, беременностью с миомой и т.п. Какую помощь при таких показателях будущие роженицы получат вне стен акушерского корпуса – непонятно. Как, например, специалисты нейрохирургического отделения будут заниматься проблемами невынашевания детей и сохранять жизни долгожданным младенцам?
— Отделение патологии — это не просто место, где лечат. Это место, где семьям дарят долгожданного ребенка. Где будущие мамы получают всю необходимую помощь, и их осматривают профильные специалисты, — рассказали «Призыву» одна и активисток по сохранению патологии беременности Виктория Беличенко. — Тысячи женщин благодарны врачам отделения за то, что стали мамами. Многие, прежде чем попасть в патологию, уже отчаялись. Им помогли. Кто теперь будет наблюдать, например, отслойку плаценты на ранних сроках: уролог, терапевт? Там по 9 месяцев девочки лежат, кровят, но им помогают вынашивать малышей. Врачи совершают чудо!
Бороться за сохранение отделения патологии беременные женщины решили сообща.
Петиция с требованием спасти уникальных специалистов и койка-места появилась в сети, письма направлены в адрес городских и областных чиновников, а также в Министерство здравоохранения России. Происходящее в больнице будущие мамы и бывшие пациентки отделения назвали «вопиющим случаем».
— В Минздраве красиво назвали уничтожение отделения патологии «оптимизацией». Хотят разместить вместо патологии реанимацию. Но на базе областной больницы есть реанимация!!! Также этим занимается Областной перинатальный центр. А с реанимацией новорожденных справляется Областная детская клиническая больница! Почему нас обманывают, подменяя понятие «ликвидация» понятием «оптимизация»?! – говорится в петиции.
Сейчас в отделении патологи беременных 90 мест. И в большинстве случаев все койки заняты. В отделение госпитализируют будущих мам с экстрагенитальными проблемами. Это может быть сахарной диабет, заболевание легких, сердца, инфекции мочевыводящих путей и даже опухоль головного мозга. Но расположение женщин на сносях под одной крышей, понравилось не всем. После визита заместителя Министра здравоохранения отделение решили реорганизовать.
«14 августа 2019 года состоялась коллегия департамента здравоохранения администрации области по вопросам совершенствования оказания медицинской помощи по акушерству с участием заместителя директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России. Накануне коллегии представители Министерства здравоохранения России посетили родовспомогательные учреждения г. Владимира и провели аудит оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. По результатам были выявлены серьезные недостатки в работе акушерского корпуса ОКБ в части несоответствия организации оказания медицинской помощи действующему Порядку. На коллегии активно обсуждались результаты проверки с участием экспертов Министерства здравоохранения России, главного акушера-гинеколога ЦФО, представителей регионального управления Росздравнадзора, руководителей медицинских организаций области и главных внештатных специалистов департамента здравоохранения. Были определены пути дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической помощи, в рамках которых даны поручения главным врачам медицинских организаций обеспечить оказание медицинской помощи согласно нормативным правовым актам. Отмечаем, что данная задача поставлена в том числе главному врачу ОКБ» — сказано в официальном пресс-релизе областной администрации.
По нашей информации, высокопоставленный чиновник решил навестить отделение патологии в тот момент, когда главврач был в отпуске. Как рассказали пациентки больницы, разговаривал чиновник очень громко и придирался по любому поводу. На посту медсестры он потребовал лист назначений, после чего прошел в процедурный кабинет. При этом с будущими мамами не поговорил, а им было что сказать в защиту врачей.
— Нам не хотелось бы, чтобы закрывали отделение патологии. Нам сохранять свою беременность в области больше негде, — рассказала «Призыву» пациентка отделения Наталья Плешакова. — Во Владимире я пыталась сохранить беременности и в БСП, и на Токарева и в железнодорожной больнице — не получалось. А сюда обратилась — все слава Богу. А сколько таких, как я, у которых было ЭКО? Куда им теперь?
На момент публикации материала под петицией подписались больше 300 человек.
Ранее «Призыв» сообщал, что против оптимизации системы регионального здравоохранения выступили жителями Оргтруда. Пациенты самого восточного микрорайона Владимира не хотят ездить к медикам в Доброе через «пробки» федеральной трассы. В Оргтруде прошли уже три митинга, организованных местными жителями.
Полина Тарбеева
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