Беги зарабатывай! Во Владимире пройдёт полумарафон

Сейчас идёт регистрация участников владимирского полумарафона «Золотые ворота». Попробовать себя в забеге может каждый. А самые быстрые и выносливые — даже подзаработать. Старт состоится в субботу в 9.45 на Театральной площади. Будет пять основных дистанций: 300 и 600 метров для малышей и детей, 3 км для новичков, 10 км для любителей и 21,1 км для профессионалов. Ещё предусмотрен двухкилометровый забег для социальных участников. Призовой фонд полумарафона составляет 94 тысячи рублей. Шесть победителей забега на 21 км получат денежные призы по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей.

Протяженность основного круга — 7 км. Бегуны на полумарафонской дистанции преодолеют три полных круга.

Свое участие в полумарафоне уже подтвердили 1234 человека. Наряду с владимирцами, заявились бегуны из 60 регионов России, а также из Беларуси, США, Мексики и других стран. По словам организаторов, абсолютно все участники полумарафона получат памятные подарки, а победители и призеры на дистанции 21,1 км — сувенирные керамические изразцы.

Выдача стартовых пакетов будет организована на Театральной площади 6 сентября, а также 7 сентября с 9.00 до 9.45, до торжественного открытия соревнований. При регистрации необходимо предъявить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие ограничений по состоянию здоровья, а также документ, удостоверяющий личность.

Ранее «Призыв» рассказывал, как владимирцы массово отметили День города. На улицы областного центра вышли 170 тысяч человек.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru