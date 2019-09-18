Батареи потеплеют к концу сентября

Многоквартирные дома Владимира, а их в городе 2836, готовы к отопительному сезону. Он может начаться уже в конце сентября. Необходимые работы проведены в полном объеме, заверяют представители городского управления ЖКХ. Объекты социальной сферы полностью готовы. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и договоры на аварийно-техническое обслуживание. В школах и детских садах ежедневно замеряются температурные показатели. Энергетики держат руку на пульсе.

В случае понижения температур, батареи могут потеплеть в любое время.

К отопительному сезону готовы 159 объектов образования и 19 объектов культуры. Два из семи проверенных учреждений физкультуры и спорта устраняют выявленные в ходе проверки нарушения.

Стопроцентная готовность к зиме у 36 котельных. К отопительному сезону удалось заменить 12.5 км теплосетей из 115,8 км ветхого трубопровода. При этом работы на теплосетях до конца еще не окончены. По данным на 15 сентября они продолжались на 7 участках. На двух из них степень готовности составляет пока 50-60%.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира теперь могут пожаловаться на перебои с отоплением онлайн. Замечания и предложения принимают через специальную форму обратной связи.

Ольга Ефремова

Фото: 1reg.by