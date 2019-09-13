Барская охота и еще шесть отличных способов провести выходные

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Охотничий фестиваль 6+
Усадьба Храповицкого, расположившаяся среди густых судогодских лесов, станет площадкой для проведения Первого охотничьего фестиваля. Посетители смогут узнать об особенностях современной охоты, окунуться в охотничьи нравы давно минувших дней, познакомиться с историей уникального поместья Храповицкого. Состоится парад русских охотничьих спаниелей, русских борзых, гончих, лаек, лабрадоров, курцхааров и дратхааров. Собаки покажут выполнение различных команд.
Самое зрелищное событие праздника – джигитовку на лошадях — подарит казачий конный клуб «Вольный ветер». Окунуться в атмосферу охоты с борзыми на лошадях приглашает конно-спортивный клуб «Мономах». На кулинарной площадке — мастер-класс по приготовлению шулюма (охотничьего блюда) из утки и перепела от профессионала-охотника Владимира Карпова. Праздничное настроение поддержат известный певец Артур Фирсов, фольклорный театр «Судогодские потешки» и народный ансамбль «Рябинушка».
Подвести итоги фестиваля призван круглый стол «Культура в охоте, охота в культуре».
Судогодский район, п. Муромцево, ул. Ямская, 9 (визит-центр ВСМЗ)
14 сентября с 11.00 до 14.00
Вход свободный
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Tuning Car Awards 2019 6+
Tuning Brazers и Autopilot33.ru представят публике юбилейную Х национальную премию Tuning Car Awards! В ГТК «Суздаль» зрителей ждут больше 100 лучших автомобильных проектов страны, а также:
— розыгрыши эксклюзивных призов и беспроигрышная лотерея;
— сумасшедшие тест-драйвы на гоночных симуляторах от Formatica;
— увлекательный money-квест в формате 10х500Р;
— бескомпромиссные баттлы от школы брейк-данса «Доминант»;
— ошеломительный Street Trial Show;
— масштабное пиротехническое представление «Путь Солнца»;
— бесплатный барбершоп;
— стильные косплееры для селфи;
— открытый турнир по пляжному волейболу;
— сеты от творческого объединения Antares Music и хип-хоп товарищей;
— много угощений и приятных встреч!
ГТК «Суздаль»: Суздаль, ул. Коровники, 45
14-15 сентября с 12.00 до 20.00
Цена билета — 300-1200 руб.
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Открытие Parkrun Старые Сады 0+
Движение Parkrun организует бесплатные еженедельные забеги на 5 километров каждый выходной по всему миру. Принять в них участие может каждый желающий, независимо от степени подготовки. Во Владимире официальное открытие пройдет в эту субботу садах у ДДюТ в 9.00. Трасса будет состоять из двух кругов: вокруг парка и внутри него. Старт и финиш будут находиться у главного входа.
Нужно просто зарегистрироваться на сайте международного движения и получить личный штрихкод. После быстрой и легкой процедуры вы сможете стать участником забега в любой стране мира. А уже после финиша все спортсмены получат свой результат, благодаря чему станет еще проще следить за своей физической формой.
Старые сады у Дворца детско-юношеского творчества
14 сентября в 9.00
Участие свободное
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Первый рок-фестиваль «Живой фонтан» 6+
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Твидовый пикник 0+
Осень вступает в свои права и грозит похолоданием и дождями. Чем не повод, чтобы устроить истинно английский пикник в истинно английскую погоду. Пусть небольшой дождь будет нам к лицу. В одежде приветствуется стиль Англии начала XX века: твидовый костюм, клетка, головной убор, бабочка, жилетка, перчатки и подтяжки.
Всех гостей ожидают:
14.00 — Велопарад: если у вас есть старые велики, присоединяйтесь!
15.00 — Работают все точки с едой: крафтовые игры, английские бургеры, овсянка, сэр! Книжный бар от Полины Вахотиной, десерты, пикниковые угощения.
16.00 — Джаз-бранч с Юрием Монаховым.
16.30 — Лекция по винтажной моде от Софии Кожевниковой.
17.00 — Поэтическая сцена.
17.30 — Джаз от Дарьи Царьковой.
18.00 — Музыкальный джем after-party.
Старые сады у Дворца детско-юношеского творчества
15 сентября с 15.00 до 19.00
Вход свободный
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ZUMBA-марафон на Георгиевской 0+
На сегодняшний день это направление популярно по всему миру. Оно соединяет как регулярные фитнес-тренировки под танцевальную музыку, так и стремление вести здоровый образ жизни в целом. Количество фанатов ZUMBA с бешеной скоростью растет по всему миру. Что это такое и как этим заниматься, сможет узнать любой желающий владимирец в воскресенье на открытых демо-классах, которые пройдут на смотровой площадке улицы Георгиевской.
Особых навыков не потребуется: движения так просты, а музыка так зажигательна, что вы быстро вольетесь в атмосферу вечеринки, где будут представлены: Zumba Kids, Zumba Gold, Zumba Toning, Zumba Gold Toning, Strong by Zumba, Zumba Fitness. Вести мастер-классы будут лицензированные инструкторы из Владимира, Мурома, Коврова, Иваново и Кольчугино.
Смотровая площадка на ул. Георгиевской
15 сентября в 16.00
Вход свободный
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Кинотеатр «Милосердие и порядок»
В эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям полнометражный мультфильм, два фильма для детей и биографическую драму для взрослых. Веселую анимационную картину «Эжик Бобби: колючие приключения» (Китай, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О дружбе девочки и лисенка расскажет в 13.30 семейная комедия «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Трогательная история, посвященная охране животного мира, «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Жизни великого художника посвящена драма «Микеланджело. Бесконечность» (Италия, Ватикан, 2018, 12+), которую зрители увидят в 18.30.
Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
14 и 15 сентября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: 29palms.ru
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