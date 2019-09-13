18+

Барская охота и еще шесть отличных способов провести выходные

Самые интересные события 14 и 15 сентября

  1. Охотничий фестиваль 6+

    Усадьба Храповицкого, расположившаяся среди густых судогодских лесов, станет площадкой для проведения Первого охотничьего фестиваля. Посетители смогут узнать об особенностях современной охоты, окунуться в охотничьи нравы давно минувших дней, познакомиться с историей уникального поместья Храповицкого. Состоится парад русских охотничьих спаниелей, русских борзых, гончих, лаек, лабрадоров, курцхааров и дратхааров. Собаки покажут выполнение различных команд.

    Самое зрелищное событие праздника – джигитовку на лошадях — подарит казачий конный клуб «Вольный ветер». Окунуться в атмосферу охоты с борзыми на лошадях приглашает конно-спортивный клуб «Мономах». На кулинарной площадке — мастер-класс по приготовлению шулюма (охотничьего блюда)  из утки и перепела от профессионала-охотника Владимира Карпова. Праздничное настроение поддержат известный певец Артур Фирсов, фольклорный театр «Судогодские потешки» и народный ансамбль «Рябинушка».

    Подвести итоги фестиваля призван круглый стол «Культура в охоте, охота в культуре».

    Судогодский район, п. Муромцево, ул. Ямская, 9 (визит-центр ВСМЗ)

    14 сентября с 11.00 до 14.00

    Вход свободный

    Фото: konohota.ru

  2. Tuning Car Awards 2019 6+

    Tuning Brazers и Autopilot33.ru представят публике юбилейную Х национальную премию Tuning Car Awards! В ГТК «Суздаль» зрителей ждут больше 100 лучших автомобильных проектов страны, а также:

    — розыгрыши эксклюзивных призов и беспроигрышная лотерея;

    — сумасшедшие тест-драйвы на гоночных симуляторах от Formatica;

    — увлекательный money-квест в формате 10х500Р;

    — бескомпромиссные баттлы от школы брейк-данса «Доминант»;

    — ошеломительный Street Trial Show;

    — масштабное пиротехническое представление «Путь Солнца»;

    — бесплатный барбершоп;

    — стильные косплееры для селфи;

    — открытый турнир по пляжному волейболу;

    — сеты от творческого объединения Antares Music и хип-хоп товарищей;

    — много угощений и приятных встреч!

    ГТК «Суздаль»: Суздаль, ул. Коровники, 45

    14-15 сентября с 12.00 до 20.00

    Цена билета — 300-1200 руб.

  3. Открытие Parkrun Старые Сады 0+

    Движение Parkrun организует бесплатные еженедельные забеги на 5 километров каждый выходной по всему миру. Принять в них участие может каждый желающий, независимо от степени подготовки. Во Владимире официальное открытие пройдет в эту субботу садах у ДДюТ в 9.00. Трасса будет состоять из двух кругов: вокруг парка и внутри него. Старт и финиш будут находиться у главного входа.

    Нужно просто зарегистрироваться на сайте международного движения и получить личный штрихкод. После быстрой и легкой процедуры вы сможете стать участником забега в любой стране мира. А уже после финиша все спортсмены получат свой результат, благодаря чему станет еще проще следить за своей физической формой.

    Старые сады у Дворца детско-юношеского творчества

    14 сентября в 9.00

    Участие свободное

    Фото: vk.com/zabegvladimir

  4. Первый рок-фестиваль «Живой фонтан» 6+

  5. Твидовый пикник 0+

    Осень вступает в свои права и грозит похолоданием и дождями. Чем не повод, чтобы устроить истинно английский пикник в истинно английскую погоду. Пусть небольшой дождь будет нам к лицу. В одежде приветствуется стиль Англии начала XX века: твидовый костюм, клетка, головной убор, бабочка, жилетка, перчатки и подтяжки.

    Всех гостей ожидают:

    14.00 — Велопарад: если у вас есть старые велики, присоединяйтесь!

    15.00 — Работают все точки с едой: крафтовые игры, английские бургеры, овсянка, сэр! Книжный бар от Полины Вахотиной, десерты, пикниковые угощения.

    16.00 — Джаз-бранч с Юрием Монаховым.

    16.30 — Лекция по винтажной моде от Софии Кожевниковой.

    17.00 — Поэтическая сцена.

    17.30 — Джаз от Дарьи Царьковой.

    18.00 — Музыкальный джем after-party.

    Старые сады у Дворца детско-юношеского творчества

    15 сентября с 15.00 до 19.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/restoday33

  6. ZUMBA-марафон на Георгиевской 0+

    На сегодняшний день это направление популярно по всему миру. Оно соединяет как регулярные фитнес-тренировки под танцевальную музыку, так и стремление вести здоровый образ жизни в целом. Количество фанатов ZUMBA с бешеной скоростью растет по всему миру. Что это такое и как этим заниматься, сможет узнать любой желающий владимирец в воскресенье на открытых демо-классах, которые пройдут на смотровой площадке улицы Георгиевской.

    Особых навыков не потребуется: движения так просты, а музыка так зажигательна, что вы быстро вольетесь в атмосферу вечеринки, где будут представлены: Zumba Kids, Zumba Gold, Zumba Toning,    Zumba Gold Toning, Strong by Zumba, Zumba Fitness. Вести мастер-классы будут лицензированные инструкторы из Владимира, Мурома, Коврова, Иваново и Кольчугино.

    Смотровая площадка на ул. Георгиевской

    15 сентября в 16.00

    Вход свободный

    Фото: vladimir-city.ru

  7. Кинотеатр «Милосердие и порядок»

    В эти выходные  социальный кинотеатр «Милосердие и порядок» предлагает своим гостям полнометражный мультфильм, два фильма для детей и биографическую драму для взрослых. Веселую анимационную картину «Эжик Бобби: колючие приключения» (Китай, 2016, 6+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    О дружбе девочки и лисенка расскажет в 13.30 семейная комедия «Тот самый Макс» (США, 2018, 6+). Трогательная история, посвященная охране животного мира, «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018, 6+) начнется в 16.00. Жизни великого художника посвящена драма «Микеланджело. Бесконечность» (Италия, Ватикан, 2018, 12+), которую зрители увидят в 18.30.

    Социальный кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    14 и 15 сентября в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: 29palms.ru

     
Теги: , , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение