Барская охота и еще шесть отличных способов провести выходные

Усадьба Храповицкого, расположившаяся среди густых судогодских лесов, станет площадкой для проведения Первого охотничьего фестиваля. Посетители смогут узнать об особенностях современной охоты, окунуться в охотничьи нравы давно минувших дней, познакомиться с историей уникального поместья Храповицкого. Состоится парад русских охотничьих спаниелей, русских борзых, гончих, лаек, лабрадоров, курцхааров и дратхааров. Собаки покажут выполнение различных команд.

Самое зрелищное событие праздника – джигитовку на лошадях — подарит казачий конный клуб «Вольный ветер». Окунуться в атмосферу охоты с борзыми на лошадях приглашает конно-спортивный клуб «Мономах». На кулинарной площадке — мастер-класс по приготовлению шулюма (охотничьего блюда) из утки и перепела от профессионала-охотника Владимира Карпова. Праздничное настроение поддержат известный певец Артур Фирсов, фольклорный театр «Судогодские потешки» и народный ансамбль «Рябинушка».

Подвести итоги фестиваля призван круглый стол «Культура в охоте, охота в культуре».

Судогодский район, п. Муромцево, ул. Ямская, 9 (визит-центр ВСМЗ)

14 сентября с 11.00 до 14.00

Вход свободный