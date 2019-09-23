Авария на водозаборе оставила без воды южную часть Владимира

Загородный район Владимира остался без воды. Ни холодной, ни горячей. Трубы опустели сегодня в пятом часу вечера. Когда возобновиться подача – неизвестно. Сейчас идёт ликвидация аварии на судогодском водозаборе. Именно она стала причиной «обезвоживания» южной части Владимира, где находится, в том числе, Областная клиническая больница. Авария, судя по сообщению группы «Судогда и судогодцы» в социальной сети «В контакте», произошла ещё в субботу, 21 сентября. И первыми на себе это почувствовали жители посёлка Вяткино, находящегося в семи километрах южнее Владимира.

— ЧП произошло в районе пересечения южного объезда г. Владимира и трассы Владимир-Муром-Арзамас, — сообщается в группе. — Устранить сильную утечку на трубе диаметром 900 мм своими силами МУП Владимирский водоканал не удалось, сейчас к работам привлечены силы и средства МЧС. В течение двух суток водоснабжение д. Вяткино, запитанной от данного водовода, осуществлялось из резервных емкостей, в 9.00 данный запас был исчерпан.

По телефону сотрудники водоканала отвечают, что подача воды возобновится сразу после ликвидации аварии. Но сроки не называются.

По всей видимости, при устранении аварии пришлось отключить и сети, запитывающие водой Загородный район областного центра. Его жители сейчас запасаются водой из ключиков в Загородном парки и у дороги на Лунёво, покупают минералку в магазинах. В районе южного объезда в ликвидации аварии задействованы около 20 единиц техники и десятки сотрудников водоканала и МЧС. «Призыв» следит за развитием событий.

Макар Кузьмин

Фото группы «Судогда и судогодцы»