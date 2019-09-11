Ассенизаторская машина вылетела в кювет

Специальный грузовик для очистки выгребных ям и септиков съехал на обочину и перевернулся. Инцидент произошел сегодня рано утром в Суздальском районе недалеко от Сновиц. Нам удалось связаться с родственниками водителя ассенизаторской машины. По их словам, мужчину пришлось госпитализировать. Он находится в больнице скорой помощи, у него многочисленные ушибы и переломом лодыжки.

По предварительной версии, в кювет грузовик съехал, уходя от столкновения. Навстречу якобы выехал большегруз. Чтобы избежать смертельного ДТП, водителю спецтехники пришлось уворачиваться.

— Ему навстречу выскочил пятитонник. Мой брат стал уходить от удара и задел обочину. Итог маневра на фотографиях, — пояснил «Призыву» родственник пострадавшего водителя. — Водитель, который выехал, даже не остановился. Хотя он, скорее всего, виноват, но доказать это сейчас будет очень сложно.

Найти виновника ДТП важно для возмещения ущерба по ремонту ассенизаторской машины.

Автомобиль закреплен за организацией. При этом в результате аварии машина сильно пострадала. Кабина специализированного грузовика превратилась в груду металла. Ремонт теперь могут повесить на пострадавшего. А это огромная сумма. Чтобы доказать свою невиновность, водитель ассенизаторской машины разыскивает свидетелей ДТП. Если вы стали очевидцем событий, просьба позвонить по телефону 8-960-72-80-937, Артем.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители частного сектора в Покрове устали нюхать вонь от ассенизаторской машины. Парковка спецтехники развернулась прямо у их домов на частной улице.

Полина Тарбеева

Фото Александра Родионова