Аспиранты ВлГУ выиграли миллионные гранты

Четверо аспирантов ВлГУ победили в федеральном конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. Теперь им полагаются гранты в 1 миллион 200 тысяч рублей на каждого. Проекты, согласно условиям конкурса, нужно реализовать до 2021 года. В число победителей попали: аспирант кафедры технологии машиностроения ИМиАТ Денис Кочетов, аспирант кафедры физики и прикладной математики ИПМФИ Владислав Самышкин, аспирант кафедры строительных конструкций ИАСЭ Артем Кощеев и аспирант кафедры информационных систем и программной инженерии ИИТР Юрий Ковалев.

Научные проекты будут реализованы до 2021 года.

Конкурс проводился Российским фондом фундаментальных исследований. Он направлен на создание молодым ученым-аспирантам условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и закреплении молодых ученых в российских научных организациях.

Ранее «Призыв» сообщал, что молодой ученый ВлГУ, выпускник опорного университета Владимирской области Евгений Седов принял участие в международной группе исследователей. Ученые пропустили свет через плоскость самого тонкого в мире кристалла-полупроводника.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»