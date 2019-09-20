Архитекторы Владимира шокированы ошибкой в новом генплане

Известные архитекторы Владимира указали на серьезный недочет в новом генплане города, который позволит застраивать зеленый остров у «Белого дома». В заброшенных садах, которые могли бы стать парком культуры и отдыха, могут возвести выставочный центр и торговые павильоны. Архитекторы никак не ожидали, что местные власти одобрят предложение столичных проектировщиков, предложивших осваивать промзону с целью открытия там площадок для отдыха горожан. Стоит ли городить скверы в черте ТЭЦ, когда на улице Мира есть огромный и уже готовый зеленый оазис?
Члены правления Владимирской региональной организации «Союз архитекторов России» Николай Волков и Евгений Бирюков составили открытое письмо на имя главы города Ольги Деевой в надежде изменить проект генплана на финальной стадии его обсуждения.
— Считаем своим профессиональным долгом предупредить: застройка последнего потенциального парка в центре города на самом деле является неисправимой градостроительной ошибкой. Не советуем вам становиться ее соавторами и просим вас отклонить предложенный мэрией проект генплана, — говорится в письме.
Маститых архитекторов крайне удивили действия коллеги, находящегося при власти. По их мнению, главный архитектор города Владимира Андрей Быков проигнорировал кодекс профессиональной этики российских архитекторов, который гласит: «При возникновении противоречий между интересами общества и заказчика, архитекторы должны направлять свои усилия, знания и опыт на поиск, защиту и реализацию решений, не наносящих ущерба общественным интересам». Общественно-деловая застройка в парке противоречит интересам горожан.
В парке у ДТЮ волонтеры вывезли мусор, а предприниматели поставили лавочки.
Андрей Быков, главный архитектор Владимира
- По территориям общего пользования, которые находятся на территории Владимира, проектировщики провели несколько комиссий.
- Активно общественники участвовали. Специалисты даже давали свои предложения. Нашли возможность каждый пятачок перевести под территорию общего пользования.
- Были включены территории развития, вдоль Содышки, Клязьмы, за ТЭЦ, загородного парка. Подход к центральному парку должен быть очень аккуратным, систематический и научный.
- Она должна работать на весь город и учесть все интересы.
Похоже, главный архитектор Владимира Андрей Быков сам себе противоречит. С одной стороны считает, что зеленый оазис должен быть, а с другой не исключает строительства в нем зданий и сооружений. Общественники очень надеются, что на сессии горсовета депутаты примут взвешенное решение, которое не смогли по каким-то причинам принять чиновники.
Как «Призыв» сообщал ранее, проектировщики из столичного института «Гипрогор», которые готовили изменения в генплан развития Владимира, нашли место у ТЭЦ для обустройства площадки для отдыха горожан.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыв»
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