Архитекторы Владимира шокированы ошибкой в новом генплане

Известные архитекторы Владимира указали на серьезный недочет в новом генплане города, который позволит застраивать зеленый остров у «Белого дома». В заброшенных садах, которые могли бы стать парком культуры и отдыха, могут возвести выставочный центр и торговые павильоны. Архитекторы никак не ожидали, что местные власти одобрят предложение столичных проектировщиков, предложивших осваивать промзону с целью открытия там площадок для отдыха горожан. Стоит ли городить скверы в черте ТЭЦ, когда на улице Мира есть огромный и уже готовый зеленый оазис?

Члены правления Владимирской региональной организации «Союз архитекторов России» Николай Волков и Евгений Бирюков составили открытое письмо на имя главы города Ольги Деевой в надежде изменить проект генплана на финальной стадии его обсуждения.

— Считаем своим профессиональным долгом предупредить: застройка последнего потенциального парка в центре города на самом деле является неисправимой градостроительной ошибкой. Не советуем вам становиться ее соавторами и просим вас отклонить предложенный мэрией проект генплана, — говорится в письме.

Маститых архитекторов крайне удивили действия коллеги, находящегося при власти. По их мнению, главный архитектор города Владимира Андрей Быков проигнорировал кодекс профессиональной этики российских архитекторов, который гласит: «При возникновении противоречий между интересами общества и заказчика, архитекторы должны направлять свои усилия, знания и опыт на поиск, защиту и реализацию решений, не наносящих ущерба общественным интересам». Общественно-деловая застройка в парке противоречит интересам горожан.

В парке у ДТЮ волонтеры вывезли мусор, а предприниматели поставили лавочки.

Андрей Быков, главный архитектор Владимира

По территориям общего пользования, которые находятся на территории Владимира, проектировщики провели несколько комиссий.

Активно общественники участвовали. Специалисты даже давали свои предложения. Нашли возможность каждый пятачок перевести под территорию общего пользования.

Были включены территории развития, вдоль Содышки, Клязьмы, за ТЭЦ, загородного парка. Подход к центральному парку должен быть очень аккуратным, систематический и научный.

Она должна работать на весь город и учесть все интересы.



Похоже, главный архитектор Владимира Андрей Быков сам себе противоречит. С одной стороны считает, что зеленый оазис должен быть, а с другой не исключает строительства в нем зданий и сооружений. Общественники очень надеются, что на сессии горсовета депутаты примут взвешенное решение, которое не смогли по каким-то причинам принять чиновники.

Как «Призыв» сообщал ранее, проектировщики из столичного института «Гипрогор», которые готовили изменения в генплан развития Владимира, нашли место у ТЭЦ для обустройства площадки для отдыха горожан.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»