Археологи раскопали тронный зал Ивана Грозного

Фрагменты царских палат времен Ивана Грозного обнаружили в ходе раскопок на территории Александровского кремля. Исследования проводили специалисты древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа. Как пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора по науке государственного музея-заповедника «Александровская слобода» Марину Рыбакову, одна из палат предположительно использовалась в качестве тронного зала.

— В прошлом году участники экспедиции Эрмитажа наткнулись на фундамент одной из палат, а в этом году обнаружили основание так называемой большой палаты для проведения торжественных церемоний, тронный зал. Пока мы точно не можем назвать площадь, не все масштабы определены, но это достаточно объемная, примерно 8 на 9 м палата. Это могло быть и двухэтажное, и трехэтажное помещение, — отметила собеседница агентства и уточнила, что к «большой» палате примыкала еще одна, предположительно столовая палата.

Экспедиция Эрмитажа нашла фундамент большой палаты.

Также обнаружен фундамент средней и малой палат, которые соединялись каменной галереей и переходили в опочивальню царя. Среди предметных находок значится курляндская монета 1575 года. А еще найден ковшик с изображением единорога на ручке, аналогов которому не найдено.

— Есть еще одна важная для нас находка – белоглиняная поливная плитка пола. Это фрагмент, аналоги есть в Большом Кремлевском Дворце, и она, безусловно, начала XVI века, — рассказала археолог Екатерина Турова.

Все находки отправляются в Эрмитаж. Там проходит их анализ. После этого свое заключение делают эксперты, говорится на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Александровская слобода». Продолжение раскопок намечено на лето 2021 года.

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Ольга Ефремова

Фото: img-fotki.yandex.ru