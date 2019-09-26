Арбитражный суд Владимирской области оставил решение Владимирского УФАС России без изменения

Комиссией Владимирского УФАС России принято решение о признании ООО «Владимирский стандарт» нарушившим ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в совершении хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с товарами хозяйствующего субъекта-конкурента, вводимыми в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно, в имитации внешнего вида упаковки продукции «Колбаса вареная «Докторская» ГОСТ и «Колбаса вареная «Русская» ГОСТ производства ООО «Владимирский стандарт», способной вызвать смешение с упаковкой продукции «Колбаса вареная «Докторская» производства АО «Мясокомбинат Клинский», что противоречит п. 2 ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ООО «Владимирский стандарт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось в суд с требованием о признании его незаконным.

18.09.2019 г. Арбитражный суд Владимирской области отказал ООО «Владимирский стандарт» в удовлетворении заявленных требований и оставил решение Владимирского УФАС России без изменения.