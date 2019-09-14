Алиса Аксёнова высказала свое мнение о «сувенирном налоге»

Почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника не одобряет новый прейскурант. По мнению Алисы Аксёновой, которая руководила музеем больше 50 лет, брать налог с предпринимателей за использование изображений исторических памятников не стоит. А вот за копирование на сувенирной продукции музейных экспонатов – вполне.

— Конечно, музею надо жить и зарабатывать. Но я полагаю, что вот то, что и за границей берётся, только за экспонаты. Это действительно право музея. У нас есть бусы в Золотой кладовой, которые были скопированы. И нам платили за каждую бусинку. В самое трудное время в Спасском монастыре, где трудно содержать памятники, мы ввели такие фото-талоны. А что касается самих памятников, я сомневаюсь. Это, конечно, народное достояние, — подчеркнула Алиса Ивановна.

Алиса Аксенова предложила альтернативный «сувенирный налог».

Напомним, что скандал с новым прейскурантом ВСМЗ разразился в июне этого года. Предприниматели начали получать уведомления от музея с требованием оплатить налог за использование изображений Золотых ворот в коммерческих целях. Речь шла о холодильных камерах с мороженым и напитками.

Забили тревогу и владельцы сувенирных лавок. На большинстве их товаров, в том числе печатной продукции, есть рисунки и фото владимирских памятников ЮНЕСКО. Представители малого и среднего бизнеса написали открытое коллективное обращение гендиректору Светлане Мельниковой, в котором назвали установленный ценник незаконным.

Разрешить спор между музеем и предпринимателями вызвался профильный департамент «Белого дома», а также общественная организация «Опора России». Сейчас прейскурант ВСМЗ заморожен до 1 октября. С бизнесменами руководство музея пытается договориться мирным путем. Светлана Мельникова не раз говорила, что готова даже скорректировать прайс-лист. Но после его окончательного утверждения со всеми недовольными музей будет готов встретиться в суде.

Ранее «Призыв» сообщал, что друзья музея раскритиковали политику ВСМЗ. Общественники призвали руководство не становиться «империей».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»