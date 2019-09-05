Александра Ионова стала лучшей в «охоте на лис»

Владимирская спортсменка пополнила копилку медалей российской сборной, завоевав «золото» на чемпионате и первенстве Европы по спортивной радиопеленгации. 16-летняя Александра Ионова стала лучшей в дисциплине «СПР-спринт» среди юниорок до 20 лет.

Мама спортсменки Наталья Ионова рассказала «Призыву», что Александра занимается «охотой на лис» 5 лет. Вложено много трудов и сил как со стороны самой спортсменки, так и ее тренеров.

— Очень рада за дочь. Не перестаю ею восхищаться: упорная, настойчивая, волевая — она всегда служит для меня примером, — признается Наталья Ионова. — Огромное спасибо тренерам за силы и время, вложенное в ее развитие.

Чемпионат и первенство Европы по спортивной радиопеленгации проходят в эти дни в Словении.

3 сентября на соревновании отличились двое других спортсменов из Владимирской области. Борис Попов и Надежда Мельникова завоевали серебряную и бронзовую медали в дисциплине «СПР радиоориентирование» среди юниоров до 20 лет. Впереди еще два соревновательных дня: сегодня проходят состязания в дисциплинах «СПР – 144 МГц» и «СПР – 3,5 МГц», а 7 сентября – в дисциплинах «СПР – 3,5 МГц» и «СПР – 144 МГц».

Ранее «Призыв» писал, что пилот из Александрова стал чемпионом Европы. Андрей Щеколдин стал первым по сверхлёгкой авиации в классе одноместных дельталётов.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива спортсменки