Александр Шамов пообещал не прятаться от дольщиков

Все высотки в Веризино, которые строит компания «Вертикаль», будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года. Банкротство организации, по заверениям руководителя, не сыграет роли для будущих новоселов. Осталось достроить три жилых дома на 428 квартир. Никто из покупателей жилых помещений не станет обманутым дольщиком, уверяют и областные власти, и застройщики. Как минимум потому, что все договоры дольщиков зарегистрированы официально и застрахованы.

Александр Шамов, директор строительной компании «Вертикаль»

У нас три дома. Один не имеет дольщиков, он другим способом строился. Там 65 квартир. В этом году достроен будет. Это 30-ый дом (на карте на сайте застройщика — прим.авт.).

Большой дом — № 14, он в мае 20-ого сдается. У них высокая стадия готовности.

Я сделаю, чтобы все было хорошо. Я же здесь. Никуда не убежал, ни в Америку, ни в Германию, ни в земли обетованные.

Договора всех граждан застрахованы. Каждый подлежит возмещению. Но это в случае крайнего развития событий, которые мы сейчас даже не обсуждаем.

Мы выйдем с честью. Как говорится, с голой попой, но на свободе.

Застройщик-банкрот настроен весьма оптимистично. Рассматривается только такой сценарий. Будущие же новоселы в шоке и с сомнением относятся к словам властей и строителей. Они возмущены, что никто их не предупредил, ничего не сказал о печальных перспективах. Большинство узнали о решении Арбитражного суда о банкротстве компании по материалам СМИ. По словам дольщиков, их «спасают» группы в соцсетях, которые ведут инициативные соседи.

В Веризино по завершению строительства домов будет проживать 18 тысяч человек

Департамент строительства и архитектуры Владимирской области подключился к решению проблемы в микрорайоне Веризино. Обещают запустить горячую телефонную линию, отрядить сотрудников для разъяснений.

Надежда Долинская, и.о. директора департамента строительства

Совместно с застройщиком и конкурсным управляющим разработаны шаблоны документов для граждан, чтобы не тратить им деньги на юристов в целях составления заявления о включении в реестр требований о передачи жилых помещений.

На следующей неделе, предварительно во вторник планируется собрание участников долевого строительства. По времени и месту прошу обращаться в департамент.

Прошу обращаться всех, кто относится к домам № 14, 17, 30 и 31.

Странное дело, руководитель строительной компании-банкрота говорит, что у него всего два дома с дольщиками, № 14 и 17. Оба будут сданы в 2020 году. Чиновники же заявляют о четырех домах в Веризино.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Веризино опять отменили строительство детсадов. В который раз обещания застройщиков и властей не сбылись. Первое дошкольное учреждение в огромном квартале появится не раньше 2021 года, хотя первые дома начали возводить еще с десяток лет назад.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»