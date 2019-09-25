Активные мамы поборются за 100 тысяч рублей

Стартовал прием заявок на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». К участию в нем приглашаются жительницы Владимирской области, имеющие несовершеннолетних детей, в декретном отпуске и состоящие на учете в службе занятости. Правда, стоит поторопиться. Количество участниц в проекте ограничено. Заявить о себе можно на официальном сайте проекта.

По итогам конкурсного отбора будет определена группа в 30-35 человек. Бесплатное обучение начнется 28 октября. Оно пройдет в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду с разработкой бизнес-планов. Занятия проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. В рамках курса организуются деловые поездки-экскурсии на предприятия, созданные и возглавляемые женщинами.

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов.

Слушательницы курса готовят бизнес-план в качестве итоговых работ. Победительница получает грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

— Большинство наших участниц открывают свое дело после проекта. Обучение становится для них хорошим стартом, а истории успеха женщин-предпринимателей – прекрасной мотивацией, — отметила председатель Владимирского регионального отделения «ОПОРА России» Екатерина Краскина.

Во Владимирской области проект «Мама-предприниматель» реализуется в четвертый раз. В прошлом году участие в нем приняли 28 женщин из разных районов региона. Победительницей стала Екатерина Комарова. Сейчас она активно развивает свой бизнес — центр словесности и эффективной подготовки к экзаменам. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы владимирского областного отделения «Опоры России»