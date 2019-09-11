Актер владимирской драмы стал заслуженным артистом РФ

Президент России Владимир Путин своим указом от 9 сентября присвоил звание заслуженного артиста РФ актеру Владимирского театра драмы Андрею Щербинину за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В списке его имя стоит с именами Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Александра Скокова. Андрей Юрьевич любим и уважаем всеми любителями театра Владимирской области. Недаром в юбилейном 170-м театральном сезоне он был признан лучшим актером по результатам зрительского голосования. А спектакль «Поминальная молитва», в котором актер исполняет главную роль, стал лучшей постановкой сезона. Подробную рецензию на него вы можете почитать здесь.

Трое жителей Владимирской области получили почетные звания.

Указом президента также присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» заместителю директора государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» Марине Рыбаковой и заведующему музыкальной частью Владимирского областного театра кукол Алексею Сидорцеву. Поздравляем этих замечательных людей с признанием их заслуг не только на региональном, но и на федеральном уровне!

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы