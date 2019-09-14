Актер Владимир Лаптев прошёл в шоу «Голос 60+»

Владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев прошел этап слепых прослушиваний нового сезона вокального шоу «Голос 60+». Первым, кто повернулся к владимирцу, стал Михаил Боярский. Главный мушкетер страны был сражен исполнением Владимира Лаптева. Для слепого прослушивания он выбрал песню Александра Вертинского «Маленький креольчик». Автор слов и музыки песни — сам Александр Вертинский. Она была написана в 1916 году и посвящена актрисе Вере Холодной.

— Большое спасибо вам за выбор репертуара и за замечательное исполнение. Это то, что трогает сердце и душу не только мне, но, я думаю, и всем зрителям, и всем судьям. Вы поклонник Вертинского? Какое счастье, замечательно! Это один из столпов, у которого можно учиться, учиться до сегодняшнего дня — и не все ещё способны на то, чтобы овладеть тем мастерством, которое было у него. Вам это удалось, — с такими словами обратился к Владимиру Лаптеву Михаил Боярский.

— Ко мне повернулся Михаил Боярский. Я его знаю очень давно, вместе снимались в «Трех мушкетерах». Третий фильм, это 90-й год, назывался он «Виконт де Бражелон», — рассказал после шоу в интервью Первому каналу Владимир Лаптев. — Я знаю, что у Боярского можно поучиться петь лучше. Это главное!

Новый сезон вокального телешоу «Голос 60+» стартовал накануне.

Участие в шоу принимают исполнители старшего поколения. В этот раз в судейскую коллегию вошли Михаил Боярский, Валерия, Пелагея и Лев Лещенко. Ведущий неизменен — Дмитрий Нагиев. В ходе слепых прослушиваний наставники выберут себе в команды по четыре исполнителя. Затем состоятся поединки, в ходе которых определят финалистов. Победителя выберут зрители.

Исполнители Владимирской области принимают участие в популярном вокальном шоу не впервые. Ранее «Призыв» рассказывал об участии в «Голосе» солиста группы «Рекорд Оркестр» Тимофея Копылова, юного рок-музыканта Захара Усенко и певицы Дарьи Шигиной.

Ольга Ефремова

Фото: 1tv.ru