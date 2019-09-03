А поехали к цыганам, наплевав на все дела!

11 и 12 сентября во Владимире пройдут «Дни цыганской культуры» (6+). Организаторами проекта являются Владимирская областная филармония и «Цыганский национальный союз «Рома». Событие обещает стать настоящим праздником культуры этой яркой народности. В программе — выставки, кинопоказ, «круглый стол» и, конечно же, невероятно красочные концертные программы с участием коллективов филармонии и приглашенных артистов из Москвы. Вход на все мероприятия свободный.

Пригласительные можно получить в кассе филармонии абсолютно бесплатно!

Дни цыганской культуры начнутся 11 сентября в 17.00 с открытия выставки цыганского костюма, фото- и книжной выставки в Панорамном зале Концертного зала им. С.И. Танеева. В 18.30 владимирская филармония приглашает гостей на лиричную программу «Цыганское танго» Русского оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. В этот вечер прозвучит музыка цыган России, Испании, Румынии, Сербии, Греции. Владимирцев порадуют знаменитыми цыганскими песнями и романсами, мелодиями из кинофильмов «Табор уходит в небо», «Неуловимые мстители», «Время цыган» Эмира Кустурицы и др.

В концерте примут участие московские вокалисты Ирэна Морозова и Максим Щербицкий, а также солисты владимирской филармонии Анжелика Иванова, Валерия Кириллова, Илья Гафаров.

Народная артистка России Ирэна Морозова является ведущей солисткой музыкального цыганского театра «Ромэн» с 1958 года. Кроме театрального искусства, Ирэна Борисовна большое внимание уделяет концертной деятельности. В ее репертуаре — народные цыганские песни, старинные цыганские и русские романсы, романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой. В течение многих лет Ирэна Морозова — член жюри Всероссийского конкурса исполнителей романса, который проходит во Владимире.

Красивый баритон Максима Щербицкого по праву считается украшением оркестра Росгвардии и Фонда памяти Арно Бабаджаняна. Он — кавалер медали им. Георгия Свиридова, а также лауреат международных конкурсов и фестивалей.

12 сентября в 12.00 в киноклубе «Политехник» на базе ВлГУ пройдет показ фильма «Черная кошка, белый кот». Эту абсурдно-безумную комедию, полную жизнерадостной музыки и цыганского колорита, снял в 1998 году всемирно известный югославский режиссер Эмир Кустурица. В Концертном зале им. С.И. Танеева в 15.30 состоится круглый стол, на котором будут обсуждены актуальные вопросы жизни и деятельности цыганской общины Владимирской области.

Завершит Дни цыганской культуры в 18.30 концерт фольклорного цыганского ансамбля «Табор возвращается» из Москвы. Коллектив был основан Николаем Васильевым и собрал лучших представителей данного искусства. Он быстро получил всеобщее признание благодаря ярким таборным пляскам, а также прекрасному репертуару, состоящему из русских и цыганских романсов, а также песен этого кочевого народа. Коллектив уже давно покорил отечественную публику своими красочными и зажигательными фольклорными шоу. Кроме того, он неоднократно принимал участие в известных фильмах Никиты Михалкова и Эльдара Рязанова. И совсем скоро насладиться его блистательной программой смогут все владимирцы и гости нашего города!

Татьяна Лысова

Заглавное фото: b1.culture.ru