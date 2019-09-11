Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Техноком» на действия комиссии при проведении электронного аукциона для заключения государственного контракта на поставку запасных частей для источников бесперебойного питания для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Тульской, Воронежской области.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «Техноком» по доводам, изложенным в ней необоснованной.