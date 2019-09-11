44 участковых вступили в борьбу за звание лучшего

Дан старт ежегодному всероссийскому конкурсу «Народный участковый». Во Владимирской области он пройдет в три этапа. С сегодняшнего дня по 20 сентября пройдет первый. В нем примут участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции, несущие службу во всех городах, районах и селах региона. Всего 44 полицейских. Поддержать участковых можно посредством онлайн-голосования на сайте УМВД России по Владимирской области.

В этом году на звание «Народного участкового» города Владимира претендуют лейтенант полиции Роман Тарасов (отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру), капитан полиции Максим Цепелев (УМВД России по городу Владимиру) и Артем Хрисанфов (ОП № 3 УМВД РФ по городу Владимиру).

Итоги онлайн-голосования будут подведены 21 сентября.

А затем начнется региональный этап конкурса, на котором жители выберут лучшего участкового Владимирской области. В прошлом году победителем в нем стал участковый уполномоченный полиции отдела № 3 УМВД России по Владимиру, капитан полиции Илья Рыжов.

Победитель регионального онлайн-голосования примет участие в заключительном, общероссийском этапе в ноябре.

Ранее «Призыв» рассказывал, что лучший участковый России живет в Александровском районе. Майор полиции Ольга Ёжикова стала героиней программы «Наши люди».

Ольга Ефремова

Фото: gorodok.bz